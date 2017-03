Black Bird Cleaner

Moins complet que l'incontournable CCleaner n'en reste pas moins un bon logiciel d'optimisation et de nettoyage même s'il lui manque quelques fonctions comme l'analyse du Registre et la désinstallation rapide d'applications. Un outil à télécharger et découvrir gratuitement.

Que faire avec ce logiciel ?

Quels outils propose-t-il ?

Nettoyage des disques : suppressions des fichiers temporaires, des cookies et du cache de nombreux navigateurs web. Nettoyage des documents récents et de plusieurs données système inutiles.

Optimisation du système : amélioration du démarrage, optimisation du système de fichiers NTFS, accélération des effets visuels de Windows.

Outils divers : Analyse de l'espace disque, recherche de fichiers d'installation, analyse des services en cours et informations diverses sur le système.

Son interface :

Dans la même lignée que CCleaner est un logiciel gratuit permettant de nettoyer et optimiser son PC afin d'améliorer son fonctionnement global. Il propose un large éventail de fonctions pour libérer de l'espace sur le disque dur, supprimer des fichiers inutiles et améliorer la réactivité du système.Disponible en versiongratuite, ce logiciel propose également une versioncomprenant davantage de fonctionnalités.Les différentes fonctionnalités desont disponibles via les onglets disposés dans la partie supérieure de la fenêtre avec :Bien qu'il soit simple à prendre en main,propose une interface noire et bleue quelque peu austère et entièrement en anglais.