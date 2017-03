Reconnu internationalement et édité par Autodesk,est un logiciel haut de gamme permettant la modélisation, le rendu et l'animation 3D. Ayant fait ses preuves depuis 1990, cet outil est régulièrement utilisé pour réaliser des effets spéciaux et des animations 3D dans le cinéma et dans le domaine du jeu-vidéo.propose ainsi une pléthore d'outils et de fonctionnalités impressionnantes comme le moteur de rendu Mental Ray, l'utilisation de scripts MAXScript ou encore le moteur d'animation de personnages .Vous disposerez en outre d'outils tel que Scene Explorer afin d'analyser les données de vos scènes les plus complexes ou la technologie de rendu NVidia. L'ajout de plugins supplémentaires est aussi disponible.Bien que le logiciel soit destiné à un public professionnel,bénéficie de nombreux tutoriels et d'une importante communauté en ligne. L'aide intégrée s'avère également complète et détaillée.Disponible en version de démonstration d'environ 7 Go,nécessite toutefois une bonne configuration matérielle pour donner le maximum de ses capacités.