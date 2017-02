Screencastify

est une bonne extension Google Chrome pour réaliser des captures vidéo d'un onglet de navigation ou du bureau entier. L'intégration du microphone et de la webcam permet de concevoir des tutoriels et des présentations vidéo de qualité. Cerise sur le gâteau, la versiongratuite propose des fonctionnalités gratuite et pas trop limitées. Une réussite à télécharger d'urgence !

Que faire avec cette extension pour Chrome ?

Ses fonctions principales

Sa prise en main :

est une extension gratuite pour le navigateur web Google Chrome permettant d'effectuer des captures vidéo d'un onglet de navigation, du bureau entier ou de la webcam.Notons tout d'abord que ce module est disponible gratuitement en versionlimitée à 50 enregistrements par mois et n'excédant pas 10 minutes pour chacun d'eux. Des versions payantesetproposent des fonctionnalités illimitées.En un clic de souris, cette extension est en mesure de capturer en vidéo un seul onglet, l'intégralité du bureau ou les images provenant de la webcam. L'utilisateur a le choix de capter l'audio provenant du système et/ou du microphone connecté au PC. Il est également possible d'intégrer une webcam dans un coin de l'écran. Ses fonctionnalités audio et vidéo sont évidemment pratiques pour réaliser des présentations ou un tutoriel vidéo d'un site web ou d'une application.Pour ce qui est de la capture vidéo d'un onglet,propose un outil de dessin et de mise en lumière via le curseur de la souris. L'utilisateur a aussi les moyens de mettre l'enregistrement en pause afin de le reprendre ultérieurement.Une fois la vidéo enregistrée, plusieurs options s'offrent à l'utilisateur entre un partage sur Google Drive ou YouTube ou alors l'enregistrement de la vidéo directement sur le disque dur au format WEBM lisible avec VLC media player Même si l'interface de l'extension n'est pas encore traduite en français,n'en reste pas moins simple à prendre en main, deux clics et trois secondes suffisent pour lancer un enregistrement.