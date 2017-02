Grammarly est un bon outil pour bien écrire anglais sur le web et via ses documents. Il se présente sous la forme d'un plugin pour Firefox et d'un module pour MS Word et Outlook . Un utilitaire simple, efficace et gratuit.

est un outil gratuit de correction grammaticale pour l'anglais. Il se présente sous deux formes : une extension pour la navigateur web Mozilla Firefox ou alors un module pour Microsoft Word et Outlook.Dans les deux cas, il s'agit d'un correcteur grammatical efficace pour détecter les erreurs de syntaxe, d'accord ou de placement du sujet et du verbe. Il s'avère aussi efficace pour détecter les problèmes de ponctuation, de structure de phrase et de style.Sous MS Word, le module permet de travailler en fenêtre double avec à gauche le texte en cours de rédaction puis les erreurs et leurs corrections sur l'écran de droite. Le module est aussi en mesure de renseigner l'utilisateur des synonymes pour un mot ou une expression.De son côté, l'extension pour Mozilla Firefox est efficace pour les textes rédigés sur le web comme des status Twitter ou Facebook ou des e-mails sur sa boite de messagerie. Soulignons que cet outil a un mode de correction pour l'anglais américain et un autre pour l'anglais britannique.Uniquement réservé aux anglophones, cette application est pratique et nécessite uniquement la création d'un compte gratuit. Soulignons qu'un abonnement payantest auss disponible et propose un plus large éventail de corrections.