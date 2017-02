Que faire avec cet utilitaire ?

Comment procéder ?

Sa prise en main :

est un logiciel Opensource permettant de faire un grand nettoyage dans les dossiers des jeux et outils de plusieurs plateformes de jeux comme Steam , Battle.net, Uplay et GOG. Le but de cet outil est de supprimer les fichiers d'installation et d'autres données inutiles laissées par les différents clients de téléchargement de jeux.est un outil portable et peut être ainsi utilisé à partir d'une clé USB. Il se charge d'analyser en quelques secondes les répertoires d'installation des jeux à la recherche de fichiers d'installation, de manuels PDF ou de données DirectX obsolètes. Plusieurs giga-octets peuvent être ainsi récupérés tout en gardant les jeux entièrement fonctionnels et en un clic de souris.Même si son interface est entièrement en anglais,n'en reste pas moins très simple à utiliser. Deux clics et quelques secondes suffisent pour nettoyer rapidement les dossiers des jeux GOG, Uplay Steam et Battle.net.