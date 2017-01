L'avis de la rédaction

7/10 GameVox est toujours en version Beta et s'enrichit en nouvelles fonctionnalités. Ce client multiplateforme (Linux et macOS) propose la création d'un serveur gratuit, illimité et personnalisable à souhait. L'utilisateur bénéficie également d'une bonne qualité audio et d'un faible impact sur les ressources système. Une bonne solution pour remplacer Teamspeak ou Mumble !

GameVox, un outil en Beta mais efficace ! Développé par des anciens de Teamspeak et Mumble, GameVox est un logiciel gratuit de communication vocale à destination de guildes et d'équipes de jeu vidéo. Sa principale différence repose sur l'hébergement du serveur qui est gratuit et illimité.



Comment procéder ? Après la création d'un compte utilisateur, il est possible de concevoir un serveur gratuit et illimité. Ce dernier peut être protégé par un mot de passe et administré grâce à un système de permissions complet. Principal atout de cette solution, l'utilisateur a les moyens de personnaliser la bannière du clan ou de l'équipe ainsi que le message d'accueil.



Pour inviter d'autres membres, il suffit de leur communiquer l'adresse du serveur et le tour est joué. Autre fonctionnalité appréciable, GameVox permet d'importer directement l'arborescence des salons de discussion à partir d'un serveur Mumble, Teamspeak ou Ventrilo déjà existant.



Sa prise en main : L'interface de GameVox est facile à prendre en main, soignée et pour le moment uniquement en anglais. Notons qu'une version premium payant existe pour ajouter de nouveaux contenus personnalisables au serveur comme des badges et des icônes pour chaque groupe.

Modifié le 28/12/2016

Publié par François Verrier