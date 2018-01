L'avis de la rédaction

6/10 profiCAD est un bon outil gratuit que l'on retrouvera dans le domaine industriel pour réaliser des schémas et des diagrammes. Il fournit un éditeur de symboles bien appréciable. Une bonne solution pour concevoir des dessins électroniques !

profiCAD, pour quels besoins ? profiCAD est un logiciel gratuit de CAO qui permet de concevoir des schémas de circuits électriques, électroniques et de commande. Il sera pratique dans les domaines industriels et pour réaliser des diagrammes techniques.



Ses fonctionnalités : Avec plus de 1000 symboles intégrés, le logiciel s'avère idéal pour l'électronique, l'hydraulique et le pneumatique. Parmi les catégories de symboles, l'utilisateur peut utiliser des composants pour des installations intérieures, pour un tableau de distribution ainsi que des appareils de mesures et des circuits intégrés.



Il est possible de personnaliser et disposer à souhait les symboles. Le programme prend en charge la numérotation automatique des symboles, la génération d'une liste de câbles ainsi que le dessin des fils dénudés. profiCAD offre également la possibilité de concevoir ses propres symboles à l'aide de l'éditeur intégré.



Sa prise en main : Même si cette solution s'adresse avant tout aux professionnels, elle n'en reste pas moins simple à utiliser notamment grâce à son interface disponible en français et à la sauce Office 2003.

Modifié le 08/11/2017

Publié par François Verrier