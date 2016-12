L'avis de la rédaction

Même si Zemana Antimalware vient s'ajouter à la très longue liste des antimalwares sans rien ajouter de nouveau, il n'en reste pas moins efficace et très simple à utiliser. Un logiciel disponible en version d'essai gratuite de 15 jours.

À quels besoins peut répondre Zemana Antimalware ? Zemana Antimalware est un logiciel permettant de détecter et supprimer les logiciels malveillants qui peuvent ralentir voire altérer le bon fonctionnement d'un ordinateur. Ces menaces revêtent plusieurs formes comme des barres d'outils dans le navigateur web, de faux logiciels d'analyse antivirus ou des rootkits qui sont des outils plus furtifs et malicieux.



Ses fonctionnalités :

Dans sa version Premium, Zemana Antimalware propose l'analyse complète mais aussi une protection en temps réel pour protéger l'ordinateur contre toute tentative d'intrusion.



La méthode d'analyse via le Cloud permet de lever le doute sur des fichiers potentiellement dangereux ou pour faire face aux menaces de type ransomware le jour de sa reconnaissance. Une autre méthode d'analyse consiste à simplement glisser et déposer les fichiers à analyser.

Une fois l'analyse terminée, l'utilisateur a le choix entre la suppression des fichiers malveillants ou leur déplacement en quarantaine.



Sa prise en main : Zemana Antimalware est un logiciel facile à utiliser et disponible en français. Enfin, notons qu'il est disponible en version de démonstration limitée à 15 jours d'essai.

Modifié le 03/12/2016

Publié par François Verrier