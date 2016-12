L'avis de la rédaction

7/10 Lemniscat est une solution gratuite et complète pour assurer la gestion d'une PME ou d'une micro entreprise. Elle regroupe tous les outils de gestion des clients aux commandes en passant par la gestion documentaire. Même si son interface est un peu compliquée, ce logiciel n'en reste pas moins efficace pour gérer son activité professionnelle.

Que faire avec Lemniscat ? Lemniscat est un logiciel gratuit permettant d'assurer la gestion d'une activité professionnelles pour une PME, un artisan ou un autoentrepreneur. Il est composé d'une foule d'outils permettant de gérer de nombreux aspects de son entreprise.



Ses fonctionnalités : Ce logiciel de gestion d'entreprise offre la possibilité de gérer les clients, les commandes, les devis et facture ainsi que les bons de livraison. L'utilisateur peut aussi assurer le suivi des produits, des fournisseurs et de la vente au comptoir. Lemniscat fournit également un suivi des règlements et une gestion complète de la location de produits, pratique pour la location de véhicules et de biens divers.



Parmi ses autres outils de gestion, cette solution repose aussi sur un solide système de gestion électronique des documents, aussi appelé GED, afin de traiter au mieux et archiver les documents liés aux produits, aux fournisseurs et aux clients. Lemniscat intègre aussi un client e-mail, un traitement de texte pour éditer des lettres types ainsi qu'un module FTP, idéal pour transférer des documents à distance.



Qu'en est-il de son ergonomie ? Même si le logiciel est complet, disponible en français et plutôt rapide à prendre en main, son interface semble un peu désuète mais reste intuitive.

