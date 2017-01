L'avis de la rédaction

8/10 RowShare est un service disponible gratuitement et fort pratique pour organiser des évènements, gérer des projets professionnels ou assurer le suivi marketing d'une organisation. Un très bon service en ligne !

Pourquoi utiliser ce service ? RowShare est un service en ligne disponible en version gratuite qui permet de concevoir, de partager et d'exporter des tableaux pour des situations aussi personnelles que professionnelles. À la différence d'un tableur classique, cet outil propose une organisation des différentes lignes et colonnes entre plusieurs utilisateurs afin d'améliorer le travail en équipe.



À chaque besoin son tableau : L'une des forces de cet outil est le grand nombre de modèles de tableaux disponibles et classés par catégories. Pour des besoins personnels, nous trouvons entre autres des tableaux d'organisation de mariage, d'une recherche d'appartements et toutes sortes de listes comme la liste d'invités et de courses. Pour ce qui est des professionnels, l'outil propose de nombreux modèles dédiés à la gestion de projets, au marketing, aux ressources humaines ainsi qu'aux domaines administratif et associatif.



Ses fonctionnalités : Afin de simplifier le remplissage d'un tableau, l'outil dispose d'une synchronisation des données avec Excel. Il est possible d'ajouter des images, des pièces jointes et de nombreux types de champs comme un système de notation, de vote ou de cases à cocher. Plusieurs utilisateurs, ayant des droits de modification différents, peuvent alors travailler sur un tableau en même temps.



Parmi les autres fonctions appréciables, notons qu'il est possible d'intégrer ses tableaux dans un blog ou un site web. L'utilisateur a également les moyens de créer des tableaux en plusieurs langues.



Prise en main et version d'évaluation : RowShare est un service en ligne intuitif, en français et pratique à utiliser à plusieurs. Enfin, sa version gratuite comprend plusieurs limitations comme le nombre de tableaux limité à 50 ou une taille limite pour les pièces jointes.

Modifié le 02/12/2016

Publié par François Verrier