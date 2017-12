L'avis de la rédaction

7/10 atMosPh3re est un bon système pour streamer sa propre collection musicale afin d'en profiter à partir de n'importe quel ordinateur ou smartphone. Une application web à découvrir en version de démonstration.

atMosPh3re ! atMosPh3re ! ... Sous cet acronyme original se cache un puissant moyen de profiter de sa musique dans son salon ou dans celui d'une autre personne à l'autre bout du monde. En effet, atMosPh3re est une application basée sur le web et hébergée en local qui permet à l'utilisateur de partager et diffuser ses propres fichiers musicaux en local ou sur Internet.



Comment procéder ? La création d'un compte sur le site de l'éditeur est nécessaire afin de télécharger la version d'essai ou pour acheter la version complète. L'installateur pour Windows compile tous les outils indispensables au bon fonctionnement du système avec un serveur Apache et une base de données MySQL.



La configuration prend seulement quelques minutes, il suffit de spécifier les dossiers locaux contenant la bibliothèque audio de l'utilisateur. Il est tout de même conseillé de bien organiser sa collection au préalable afin d'avoir une base de données ordonnée et homogène. Par la suite, atMosPh3re se charge de générer une bibliothèque musicale en y téléchargeant informations et pochettes d'album.



L'application fonctionnant sur le web, il est alors possible d'accéder à sa collection musicale à partir de n'importe quel navigateur web sur ordinateur, tablettes, smartphones et autres appareils connectés. La création de plusieurs utilisateurs ayant des droits spécifiques est également disponible.



Sa prise en main : Bien que la configuration ne soit pas très intuitive, force est de constater que le service est plutôt simple à utiliser au quotidien.

Modifié le 07/11/2017

Publié par François Verrier