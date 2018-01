Que faire avec Razer Comms ?

Ses fonctionnalités :

La prise en main :

Pour les gamers, les moyens de communiquer en cours de partie ne manquent pas à l'image des classiques TeamSpeak et Mumble qui nécessitent la location d'un serveur, de Skype ou encore de Steam qui propose lui aussi un chat vocal.Le fabricant de matériel gaming et désormais éditeur de logiciel Razer s'est aussi lancé dans l'aventure de la communication pour équipes de jeu avec sa solution gratuite appelée. Ce logiciel permet de discuter en vocal entre membres d'une guilde, de joindre une communauté ou encore de lancer des jeux en un clic.Tout d'abord, ce logiciel nécessite la création d'un compte Razer et d'un identifiant qui permettra d'ajouter de nouveaux contacts. Pour se faire, un moteur de recherche permet de retrouver ses amis via leur pseudonyme ou leur adresse e-mail. Il est ensuite possible de discuter en vocal ou par texte.offre également la possibilité de créer des groupes et de discuter entre membres d'une guilde ou d'une équipe de jeu. Les options audio permettent notamment de définir le mode d'activation du microphone.En outre, ce logiciel propose des fonctionnalités communautaires. L'utilisateur peut ainsi créer une communauté autour d'un jeu et y inviter ses contacts.est disponible en français et s'avère plutôt simple à prendre en main grâce à une interface minimaliste et attrayante.