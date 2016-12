L'avis de la rédaction

5/10 RaidCall est une solution correcte pour discuter entre amis gratuitement ou pour rejoindre des groupes de discussion selon de nombreux centres d'intérêt. Les équipes de jeu passeront certainement leur chemin préférant des logiciels comme est une solution correcte pour discuter entre amis gratuitement ou pour rejoindre des groupes de discussion selon de nombreux centres d'intérêt. Les équipes de jeu passeront certainement leur chemin préférant des logiciels comme Curse Discord ou encore TeamSpeak

Que faire avec RaidCall ? RaidCall est un logiciel gratuit permettant de discuter en vocal ou par texte avec vos contacts. Il fait aussi office de portail d'accès à de nombreux groupes selon divers centres d'intérêt comme le jeu-vidéo, la musique et de nombreux loisirs.



Ses fonctionnalités : En ce qui concerne la discussion vocale, le logiciel offre la possibilité d'ajouter de nouveaux contacts, de discuter en vocal ou par texte ou encore de leur envoyer des captures d'écran. L'utilisateur peut également créer son propre groupe et définir différentes permissions selon les utilisateurs. Il est possible de créer plusieurs salons de discussion.



Parmi les fonctionnalités pratiques, RaidCall propose de diffuser de la musique, pratique pour s'amuser à créer une webradio, ou encore à enregistrer les discussions en direct.



Sa prise en main: RaidCall n'est pas un exemple de prise en main. La traduction anglaise laisse à désirer et il est fréquent de tomber sur une fenêtre ou des informations en russe. La publicité est également abondante.

Modifié le 24/11/2016

Publié par François Verrier