Microsoft souhaite rendre Cortana plus « humaine »

Microsoft fait l'acquisition de « Semantic Machines »

« Créer un centre d'excellence en IA conversationnelle »

Modifié le 21/05/2018 à 17h45

Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines à peine : Google présentait son assistant vocal baptisé «», aux réactions tellement humaines qu'elles en devenaient dérangeantes pour certains. Aujourd'hui, Microsoft semble vouloir emboîter le pas au géant Américain.Fondée en 2014,est une entreprise américaine dirigée par Dan Klein, professeur à l'université de Berkeley et Larry Gillick, ex « orthophoniste en chef » de la marque à la pomme. Tous les deux sont très bien considérés dans le domaine de l'intelligence artificielle, leur entreprise ayant notamment développé la technologie de base servant de structure à Siri et Google Now. Microsoft vient justement de racheter la start-up.Cette acquisition permettra à Microsoft d'améliorer Cortana de manière à la rendre plus « humaine », mais également à booster ses performances au niveau du langage naturel, de la reconnaissance de la parole, de la compréhension sémantique, de l'apprentissage linguistique ou encore du «», autant de compétences que développe la société Semantic Machines.L'acquisition permettra également à Microsoft d'améliorer son servicet aujourd'hui utilisé par plus de 300 000 développeurs à travers le monde. C'est dans le cadre de cette acquisition que David Ku, directeur du département AI & Research de Microsoft a déclaré : «».Suite aux dérapages survenus en 2016 avec son bot, Microsoft aura beaucoup de travail afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Pour rappel, Tay Twitter était un robot conversationnel capable de discuter avec les internautes de Twitter, et qui avait à l'époque tenu divers propos racistes qui avaient poussé Microsoft à devoir le retirer du réseau social.