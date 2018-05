Bon plan : -32% sur l’aspirateur Dyson Big Ball Parquet 2 qui passe à 359,99 euros

Un tiers en moins, ça ne se refuse pas

Un concentré de technologie

Modifié le 09/05/2018 à 16h44

Si la plupart des êtres humains normaux ont profité de la succession de jours fériés pour aller se dégourdir les jambes et profiter du beau temps, la team Clubic Bons Plans est pour sa part fidèle au poste afin de vous dégoter les plus belles offres du moment. Comme cet aspirateur sans sac Dyson Big Ball Parquet 2 qui dégringole à 359,99 euros au lieu de 539,99 euros.Une ristourne de 32% qu'il sera possible de découvrir sur la boutique en ligne de But à l'occasion des soldes qu'ils tiennent actuellement sur l'électroménager et la hi-fi. Et si vous souhaitez vous épargner les frais de livraison, sachez que vous pourrez récupérer votre aspirateur en magasin s'il est disponible.Passer l'aspirateur, c'est pénible, alors autant le faire dans les meilleures conditions possibles avec ce Dyson Big Ball Parquet 2. Pour commencer, cet appareil de type traîneau évite l'écueil de ce genre de modèle en étant capable de se redresser toute seul lorsqu'il se renverse. Une idée toute bête qui évitera cependant de nombreuses crises lors de vos séances de ménage.Au-delà de cette fonctionnalité, le Dyson Big Ball Parquet 2 est un véritable concentré de technologie qui propose le système d'aspiration Radial Root Cyclone permettant de capturer plus de saletés, une poignée articulée pour un contrôle sans faille de l'aspiration, un collecteur grande capacité ainsi qu'une brosse pneumatique qui s'ajuste toute seule au type de sol aspiré. Pour ne rien gâcher, cet aspirateur génère aussi 25% de bruits en moins.