Tesla publiera régulièrement des données sur la sécurité de l'autopilote

Démentir les rumeurs et rassurer sur la sécurité

Augmenter la production de Tesla

Modifié le 03/05/2018 à 15h42

Elon Musk et la presse, ce n'est pas toujours une histoire d'amour. Mais le PDG de Tesla n'a pas dit son dernier mot et compte prouver que ses voitures apportent plus de sécurité sur les routes.Elon Musk est très fier de son autopilote ; il explique qu'il n'y a aucune question à se poser sur la sécurité qu'apporte son dispositif de pilote automatique. Pour le PDG de Tesla, il est évident que l'autopilote sécurise plus les routes qu'un conducteur normal. «», a-t-il déclaré. Le fait de publier les statistiques sur la sécurité et les performances du pilote automatique permettra de démentir des propos de certains articles et mauvaises presses. Et surtout, d'informer le public du «», a déclaré Elon Musk. Comme avec l'affaire survenue en mars 2018, avec l'accident mortel d'un conducteur d'une Tesla X en Californie, qui s'est tué au volant de sa voiture alors que l'assistant au conducteur était activé.Les cas d'accidents sont peu nombreux et en rien comparables au nombre de morts et blessés des routes avec des voitures normales. Et Musk explique qu'il est effectivement difficile de savoir précisément dans quelle mesure la sécurité s'est améliorée et d'évaluer la sécurité des conducteurs avec l'autopilote de Tesla. Mais l'entreprise et le milliardaire utilisent souvent un chiffre pour confirmer leurs propos sur la sécurité du pilote automatique : 40 %. Ce serait le pourcentage du taux d'accidents en moins avec l'autopilote. Cette statistique vient d'une enquête de la(NHTSA) sur la mort de Joshua Brown en 2016, la première victime d'un accident mortel impliquant une voiture autonome.Mais ces aventures avec la presse ne vont pas stopper la firme d'Elon Musk, puisqu'il veut pouvoir commercialiser des voitures complètement autonomes, avec le lancement d'une flotte autonome d'ici la fin de 2019. Du côté des ventes de son Model 3, Tesla se porte bien puisque le nombre total de commandes est supérieur à 450.000. Pour augmenter la production de cette voiture, Tesla ajoutera un autre quart de travail et poussera la production 24 heures sur 24 ,afin de produire 6.000 Model 3 par semaine à mi-parcours de 2018.Mais pour l'instant, Tesla commence l'année 2018 avec plusieurs records. Plus de revenus ont été générés que les années précédentes, avec 3,4 milliards de dollars. Mais ils ont aussi dépensé plus de trésorerie que jamais en un trimestre, ce qui a induit une perte de 785 millions de dollars. Et Tesla affiche un résultat en baisse à 2,7 milliards de dollars. Un autre record battu par le constructeur : celui du nombre de voitures produites au premier trimestre, en comptant le Model 3 qui est fabriqué à un rythme de 2.200 par semaine.