A Dubaï, les plaques minéralogiques appellent les secours en cas d’accident

Des plaques qui se chargent de tout, ou presque

Des voitures de police autonomes

Modifié le 15/04/2018 à 10h32

C'est une innovation parmi d'autres, nombreuses, qui débarquent sur les routes à Dubaï, où le progrès n'effraie décidément personne.S'il y a bien un endroit sur Terre où l'on ne refuse pas l'innovation technologique, c'est bien Dubaï. La première ville des Emirats Arabes Unis vient de donner son feu vert aux essais des plaques minéralogiques intelligentes et connectées. Embarquant puces et transmetteurs GPS, ces nouvelles plaques seront capables, en cas d'accident, de contacter les secours, et de transmettre aux autres véhicules et aux conducteurs des informations sur le trafic.Les plaques intelligentes donnent également l'alerte et la localisation en cas de vol du véhicule. Elles se chargeront aussi de payer les péages, les parcmètres, et les éventuelles amendes, et s'occuperont des procédures de renouvellement d'immatriculation. Un bémol tout de même : la géolocalisation permanente des voitures par ces plaques intelligentes pose évidemment un problème, les autorités sachant en permanence où vous vous trouvez.Les tests vont démarrer en mai. Ils porteront notamment sur la résistance du système au climat très chaud et très sec des Emirats. Ces plaques intelligentes sont une innovation parmi d'autres auxquelles Dubaï s'intéresse. Le secteur des transports est l'objet de toutes les attentions des émirs : ce sont eux qui pourraient accueillir, par exemple, le premier système de transport ultra-rapide Hyperloop.Dubaï travaille aussi avec plusieurs sociétés, comme Uber et le chinois EHang, pour proposer des taxis volants pour l'exposition universelle de 2020. Les autorités dubaïotes déploient également des drones de ramassage des ordures sur les plages. Plus impressionnant encore : des voitures autonomes de police circulant dans les rue de la cité, capables d'alerter à la moindre entorse à la loi l'une des supercars de la police de Dubaï, qui roule en Lamborghini, Bugatti, Lotus, et Ford Mustang...