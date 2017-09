Pour Elon Musk, l’IA conduira à la guerre mondiale

Elon Musk, Cassandre de l'intelligence artificielle ?

L'IA, pire menace que Pyongyang

Modifié le 05/09/2017 à 14h54

Elon Musk considère l'actuelle crise nucléaire nord-coréenne comme le cadet des soucis de l'Humanité, comparée à celle de la course des grands Etats dans le domaine de l'intelligence artificielle.Alors que plusieurs de ses sociétés travaillent sur des formes très avancées d'intelligence artificielle, le fondateur de Tesla, SpaceX, et du tunnelier Boring Elon Musk estime que l'on «». En campagne très active depuis plusieurs mois pour alerter l'opinion mondiale des risques que l'IA se retourne un jour contre ses créateurs, Elon Musk a vu dans des déclarations récentes de Vladimir Poutine la confirmation de ses pires craintes.S'exprimant à Moscou vendredi 1er septembre devant un parterre d'étudiants à l'occasion de la rentrée scolaire russe, Vladimir Poutine a ainsi estimé que «».Des propos martiaux, qui traduisent en mots très clairs les ambitieux russes en matière d'IA : Moscou serait avec la Chine à la pointe de la recherche publique en la matière, Pékin ambitionnant même de devenir le pays leader dans le domaine de l'IA à l'horizon 2030. Des déclarations effrayantes, selon Elon Musk, qui développe deux scénarii apocalyptiques : la perspective d'un pays déclenchant une guerre de domination mondiale à l'aide de l'IA, mais aussi celle d'une IA décidant par elle-même de lancer des frappes militaires préventives, «», écrit sur Twitter Elon Musk.A ce titre, l'IA lui apparaît comme infiniment plus dangereuse qu'un Kim Jong-Un à la tête d'une Corée du nord nucléarisée... Illustration, selon lui, de l'inconscience des Hommes : les programmes d'armement autonome, qui accéléreront le temps de la guerre au-delà des capacités humaines. Concluant son analyse, Elon Musk écrit, sombre : «»...