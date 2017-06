LG : un écran de 77 pouces 4K et flexible

Un écran transparent, OLED, 4K et de 77 pouces

Un écran flexible

On n'en verra pas l'ombre dans nos salons à court terme, puisque ce type d'écran est réservé, pour l'instant, à l'affichage publicitaire. Mais qui sait : peut-être dans les décennies à venir...Tout, dans cet écran dévoilé par LG Display, a de quoi faire tourner la tête. Sa taille, déjà, est impressionnante : une diagonale de 77 pouces, soit 195,5 centimètres. Elle peut paraître, malgré tout, assez normale ; LG commercialise déjà un téléviseur ultra-fin de cette taille et ce n'est pas le seul. La différence est que cet écran n'est pas un téléviseur : il est transparent.S'il se dote d'une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et de la technologie OLED, l'écran est surtout quasiment transparent. LG Display annonce une transparence de 40 %. Une technologie que le groupe développe depuis des années : le premier écran « transparent » avait été présenté en 2014 et, depuis, cette transparence n'a fait qu'augmenter.Outre sa définition, sa taille et sa transparence, ce prototype dévoilé par LG Display le 22 juin 2017 est flexible. Une technologie là aussi développée depuis des années par l'entreprise. L'écran présenté peut se courber à près de 80 degrés, un record pour l'industrie des dalles écran.La photo diffusée par LG en montre une possible future utilisation : un écran 2.0 capable de jouer le rôle de mannequin où le client choisirait les habits portés. Ou bien le rôle d'un miroir qui permettrait au client d'essayer les tenues sans devoir réellement les enfiler (ou avant de les enfiler), pour se faire une première idée.