Google abandonne la Firefly

Google annonce la fin du projet Firefly

La Firelfy remplacée par une mini-fourgonnette Chrysler Pacifica

Modifié le 16/06/2017 à 17h57

Désormais, les équipes de Waymo planchent sur un nouveau modèle doté des dernières technologies de véhicule autonome : la mini-fourgonnette Chrysler Pacifica.La petite voiture autonome de Google, surnommée Firefly par les équipes de Waymo - l'entité de Google dédiée à la voiture autonome -, ne sera jamais commercialisée. En effet, les dirigeants de Waymo ont annoncé l'abandon du modèle dans un billet de blog - light detection and ranging, ou télédétection NDLR -», ont souligné les dirigeants de Waymo.Désormais, les équipes de Waymo travaillent sur un autre modèle de voiture autonome, la mini-fourgonnette Chrysler Pacifica. «», ont indiqué les équipes de Waymo. Par ailleurs, la mini-fourgonnette Pacifica peut rouler à toute vitesse, alors que la Firefly ne dépassait pas les 40 km/h.Mais les Fireflies ne vont pas sombrer dans l'oubli pour autant. En effet, deux modèles de la première voiture autonome de Google seront exposés, le premier au Computer History Museum proche du campus de Google à Mountain View, en Californie et le second au Design Museum de Londres.