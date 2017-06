Microsoft repense les interactions avec Cortana

Cortana pourrait devenir plus interactif

Un nouvel emplacement pour Cortana

Modifié le 12/06/2017 à 14h32

Un nouvel emplacement pour Cortana pourrait également être instauré, afin qu'ils soit plus visible pour les utilisateurs.L'interface homme-machine de Cortana pourrait être complètement revue, afin de rendre l'assistant virtuel de Microsoft plus interactif. D'après deux rapports différents, l'un publié par, l'autre par, Microsoft souhaiterait faciliter la découverte et les interactions avec Cortana.Selon, Microsoft essaierait de, afin que Cortana ressemble davantage au Google Assistant sur Android. Si les utilisateurs peuvent déjà taper une question par écrit à Cortana, la nouvelle interface ressemblera davantage à une conversation SMS (ou messagerie instantanée), un peu comme Allo. Ces réponses écrites pourront. Par ailleurs, les saisies vocales seront toujours disponibles.D'après, en plus de rendre son assistant virtuel plus interactif, Microsoft réfléchirait à unede Windows 10, à côté de l'horloge. Avec ce nouvel emplacement, les utilisateurs auraient plus de difficultés à cacher l'assistant.Pour l'instant, ces nouvelles caractéristiques n'ont. En revanche, la nouvelle version test de Windows 10, diffusée le 8 juin 2017 par Microsoft, incluait des changements sur Cortana : l'assistant virtuel peut désormais créer des rappels en scannant des images (si vous lui en donnez la permission). Par exemple, si vous prenez une affiche en photo, Cortana peut créer un rappel à partir de cette image et des informations qu'elle contient (date, heure, lieu de l'événement).