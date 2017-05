L’invention d’un pompier récompensée au concours Lépine

Une balise de localisation des sinistres

Comment sont attribués les prix du concours Lépine

Modifié le 09/05/2017 à 17h02

A l'occasion de la 116e édition du concours Lépine, qui s'est tenue ce samedi 6 mai 2017, un sapeur-pompier professionnel de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a été récompensé pour son invention : une balise qui permet de localiser et signaler les sinistres.Cette idée, qui lui serait venue au cours d'une de ses interventions, est destinée à accélérer le déploiement sur place des équipes de pompiers et à faciliter l'accès aux informations pratiques nécessaires à leur intervention. En effet, cette balise se place sur le mur de l'habitation donnant sur la route et émet des signaux lumineux visibles à 10 km. En outre, elle est directement reliée à la caserne des pompiers et les alerte dès qu'un sinistre se déclenche. Enfin, elle leur communique toutes les informations utiles à leur opération, telles que le code d'entrée et les données médicales des habitants (antécédents médicaux, traitements suivis, allergies).Cela fait plusieurs années que le concours Lépine récompense des inventions tournant autour des technologies numériques, comme c'est le cas avec cette balise de localisation des sinistres, ou permettant des avancées dans les domaines de la santé et de l'environnement.Pour désigner le vainqueur, le jury prend en compte un ensemble de critères : rapport de l'invention au monde actuel, faisabilité (rapidité du passage en mode production) et viabilité économique. Chaque lauréat reçoit des mains du président de la République un vase en porcelaine de Sèvres.