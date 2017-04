Blue Origin : il sera impossible de faire caca dans l’espace

Pas de toilettes dans le New Shepard

New Shepard : le voyage durera 40 minutes

Modifié le 14/04/2017 à 14h46

Alors que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a récemment dévoilé sa capsule New Shepard, qui emmènera les touristes dans l'espace, de plus amples détails d'ordre logistique ont récemment été révélés lors de la conférence Space Symposium de Colorado Springs.Jeff Bezos a ainsi indiqué qu'il n'y aurait pas de toilettes dans la capsule New Shepard, principalement pour des raisons de place. Les touristes secoués par le voyage pris d'une envie de vomir, ou souhaitant tout simplement faire la petite (ou la grosse...) commission n'auront d'autres choix que de se retenir.Le New Shepard pourra emmener six passagers au maximum dans l'espace pour un coût de 100.000 dollars minimum. Les personnes ayant la chance d'effectuer ce voyage seront attachées à des sièges pendant tout le trajet, puis pourront rester dans l'espace en apesanteur pendant quatre minutes.D'après Jeff Bezos, le voyage durera environ 40 minutes au total. Selon lui, l'absence de toilettes n'a rien de gênant : les passagers devront simplement prendre leurs précautions en allant aux toilettes juste avant de monter à bord et en mangeant léger dans les heures qui précèdent le voyage.