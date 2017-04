Uber lance un service de cartographie en France

Plusieurs douzaines de véhicules Uber cartographient Nice et Cannes

Uber veut améliorer l'expérience utilisateur

Télécharger Uber pour Android

Modifié le 03/04/2017 à 17h57

A partir de ce lundi 3 avril 2017, Uber déploie plusieurs douzaines de véhicules à Nice et Cannes qui seront chargés de cartographier le territoire et de prendre des photos. Toutes les voitures seront équipées d'un système de caméra à 270 degrés.Le projet dede Uber, intitulé Maps, viendra compléter les services de cartographie, comme Google Maps ou TomTom utilisés par les chauffeurs Uber. Pour l'instant, la cartographie se limite aux villes de Cannes et Nice, mais sera prochainement étendue à d'autres grandes villes de l'Hexagone. Aucune précision sur les zones concernées n'a en revanche été donnée.En créant son propre service de cartographie, Uber entend améliorer l'expérience utilisateur des clients, qui pointent souvent les défauts de géolocalisation de l'application. Interrogé par, Manik Gupta, le responsable du projet Maps de Uber, a ainsi souligné que le service de cartographie facilitera la vie des «», mais aussi des «».Dans les colonnes de, Manik Gupta se veut rassurant : aucun problème de confidentialité ne sera posé par cette collecte de données, car les photographies prises seront traitées en France, à l'instar de ce qui a mis en oeuvre dans les autres pays cartographiés par Uber (Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie, Mexique, Afrique du Sud).