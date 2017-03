BMW lancera une voiture totalement autonome en 2021

BMW présentera une voiture autonome niveau 5 d'ici à 2021

Voiture autonome : BMW s'associe à Intel et Mobileye

Modifié le 17/03/2017 à 16h43

Ce jeudi 16 mars 2017, Elmar Frickenstein, qui dirige le service de BMW dédié à la conduite autonome, a annoncé que le constructeur automobile allemand proposera une voiture autonome d'ici à 2021.» a-t-il déclaré lors d'une table-ronde à Berlin, expliquant par ailleurs que le véhicule présentera plusieurs niveaux d'autonomie, en fonction de la façon dont il sera utilisé, et de l'endroit où il circulera.Au mois de juillet 2016, BMW avait annoncé avoir conclu un partenariat avec le groupe informatique américain Intel et la société israélienne Mobileye spécialisée dans la vision artificielle. Cette association visait à mettre au point un modèle de voiture autonome à l'horizon 2021.Une voiture autonome niveau 5 est capable de circuler seule sur les routes (c'est-à-dire sans la contribution d'un pilote), tandis qu'une voiture autonome de niveau 3 a besoin d'un volant et d'un conducteur pour prendre le relais si le véhicule rencontre un problème.