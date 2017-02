SpaceX prévoit d'accélérer les lancements en 2017

SpaceX répare une plateforme et en construit une nouvelle

SpaceX suit les bons conseils des militaires américains

Modifié le 10/02/2017 à 18h44

La cadence que SpaceX ambitionne d'atteindre figurait déjà dans ses objectifs pour fin 2016, mais l'explosion, le 1er septembre 2016, de la fusée Falcon9 et du satellite israélien Amos-6 lors des préparatifs au décollage, a retardé ces projets. Non seulement la fusée et le satellite ont été perdus, mais la plateforme de lancement a été gravement endommagée.Les lancements devraient devenir plus fréquents une fois que cette plateforme endommagée, située au Cap Canaveral, en Floride, sera réparée. Pour l'achèvement de cette réparation, dont le coût est estimé à 100 millions de dollars, SpaceX avance le délai de la mi-février 2017. Parallèlement, une deuxième plateforme est en chantier : elle sera située au Centre de l'Espace Kennedy de la NASA, un peu plus au nord du Cap Canaveral. Son coût : 200 millions de dollars.Afin de prévenir une répétition du désastre, SpaceX a modifié les moteurs de la fusée. Les nouveaux modèles sont plus sécurisés et plus performants, assure Gwynne Shotwell dans un entretien à Reuters. Le design de la turbopompe, qui alimente les moteurs de la fusée en agents propulseurs, sera également modifié : la NASA et l'US Air Force estiment tous les deux qu'elle n'est pas suffisamment fiable en l'état.SpaceX est l'une des deux sociétés privées habilitées par l'US Air Force à transporter les satellites militaires et ceux servant à garantir la sécurité nationale. Fin 2018, SpaceX commencera également à transporter des astronautes entre les États-Unis et la Station spatiale internationale. Depuis le premier lancement en 2010, SpaceX a effectué 70 missions pour un chiffre d'affaires total de 10 milliards de dollars. 27 lancements sur 29 ont été réussis.