SpaceX : un lanceur réutilisé dès mars 2017 ?

Un lancement statique réussi le 31 janvier 2017

La mission SES-10 réutilisera le lanceur Falcon 9

Modifié le 03/02/2017 à 18h03

La récupération des lanceurs après les lancements est devenue désormais une habitude pour SpaceX, qui a bien l'intention de passer à la deuxième étape de son plan : les réutiliser.Lorsque SpaceX a annoncé son intention de récupérer les lanceurs des fusées pour les réutiliser, le monde entier y a vu quelque chose d'impossible. L'entreprise l'a pourtant fait, non sans passer par plusieurs échecs. Désormais, une récupération réussie, comme celle réalisée le 14 janvier 2017 lors du lancement des satellites du projet Iridium, n'est même plus un événement.Cette étape franchie, SpaceX doit désormais se concentrer sur la deuxième partie de son projet : la réutilisation des lanceurs récupérés. Mardi 31 janvier 2017, le groupe a franchi une nouvelle étape qui devrait l'emmener vers cette nouvelle réussite, une étape cruciale. Le lanceur Falcon 9 récupéré en avril 2016, après la mission CRS-8, a réussi son test de lancement statique, soit la mise à feu.Le test de mise à feu a été réussi sur la base de McGregor, au Texas, où SpaceX réalise ses tests. Si le lanceur n'a pas effectivement décollé, c'est une première étape vers un premier vrai lancement avec réutilisation d'un lanceur. La date de lancement n'a toutefois pas été communiquée.Cette première mission, cruciale pour SpaceX, pourrait avoir lieu fin février voire début mars 2017, soit 11 mois après la récupération du lanceur. La mission devrait mettre en orbite le satellite SES-10, un satellite de télécommunications pour l'Amérique latine et décollera de la base de Cape Canaveral en Floride.