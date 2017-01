Airbus va tester ses voitures volantes fin 2017

Vahana : un projet ambitieux

Une sorte d'hélicoptère volant monoplace

Modifié le 20/01/2017 à 19h49

Le constructeur aéronautique européen voit les choses en grand. Vahana est un véhicule volant autonome, qui peut décoller et atterrir verticalement. Ce bolide aérien monoplace est pourvu de 8 rotors avec deux ailes. Pour le moment, Vahana n'en est qu'au stade de prototype et les premiers tests se sont bien passés. Il s'agit de l'une des toutes premières réalisations de la division « A³ » d'Airbus dans la Silicon Valley.Ce prototype est l'œuvre d'une équipe de techniciens, de designers et d'experts qui espèrent aussi mettre en place une version à taille plus humaine. Cette nouvelle version de Vahana pourrait voir le jour à la fin de l'année 2017. Pour la fin de la décennie ou le début de la prochaine, Airbus espère commencer à commercialiser ces voitures volantes. Pour en faire des taxis, par exemple, voire pour une utilisation privative. Leur capacité de décoller et d'atterrir à la verticale leur permet en effet de s'adapter à de nombreuses situations.L'avionneur européen n'est pas le seul sur le marché à vouloir partir à la conquête de ce filon. Des dizaines d'autres entreprises travaillent, elles aussi, à leurs propres prototypes. Cette évolution de l'aéronautique, naturellement, ne manquera pas de nécessiter des mises au point... Surtout au niveau de la réglementation.