Le super-ordinateur d’IBM Watson embarqué dans les BMW ?

Watson et ses capteurs embarqués dans des BMW i8

Que cherchent les ingénieurs de BMW et IBM ?

Modifié le 16/12/2016 à 11h43

Les ingénieurs en charge du super-ordinateur Watson développé par IBM vont travailler avec BMW et pas moins de 4 modèles de BMW i8, le modèle hybride et sportif du constructeur allemand. Mais attention : il n'est pas question pour BMW de créer une voiture autonome, en tout cas pas avec ce partenariat.Le partenariat entre le constructeur allemand et le spécialiste de l'électronique a été annoncé jeudi 15 décembre 2016 et va concerner une partie moins publicisée du futur de l'industrie automobile : la data. Une voiture autonome consomme, selon certaines études, jusqu'à 4 000 gigaoctets de data par jour et cette dernière devient donc fondamentale.Pour développer la voiture autonome du futur, mais également les voitures non autonomes des années à venir, BMW va confier aux ingénieurs de quartier général de Watson, à Munich, quatre modèles hybrides i8. Les ingénieurs d'IBM vont y installer l'intelligence artificielle Watson et une myriade de capteurs divers et variés.Les capteurs et l'intelligence artificielle Watson devront analyser la voiture dans ses moindres recoins pour améliorer les systèmes du futur et développer les nouvelles technologies qui seront disponibles dans les voitures. Selon TechCrunch , le projet vise à avoir une meilleure visibilité sur l'auto-diagnostic de la voiture, la connectivité entre les voitures connectées, la connectivité avec d'autres appareils ou encore l'adaptabilité des préférences de conduite des utilisateurs.Il n'est donc pas question, pour l'instant, de voir BMW sortir une voiture autonome conduite par une version de Watson. Mais ça n'empêche pas le constructeur allemand d'avoir ses propres projets dans ce domaine.