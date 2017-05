Amazon Fire HD : de nouvelles versions annoncées

Amazon Fire : une tablette basique pour des usages limités à l'essentiel

Amazon propose un Play Store complet et une version dédiée pour les enfants

Modifié le 18/05/2017 à 18h14

Au fil des années, lesse sont taillées une réputation de tablettes bas de gamme, mais utiles pour les personnes nécessitant des fonctionnalités de base : consulter ses mails, lire des livres électroniques, regarder des films et écouter de la musique. Avec un processeur 1,3 GHz à quatre cœurs, elles sont dotées d'un espace de stockage de 8 à 32 Go, qui peut désormais être étendu grâce à une carte microSD (jusqu'à 256 Go). Les Fire 7 et Fire HD 8 gèrent le Wi-Fi mais pas la 4G, et offrent une résolution de 1024x600 pixels (1.280x800 pixels dans la version HD 8). La batterie a une autonomie de 8 heures (12 heures pour la version HD 8).Ces versions améliorées ont vu leur poids réduire : la Fire 7 pèse désormais 295 grammes et la HD8 369 grammes. Les nouvelles tablettes sont également plus fines. Le prix de ces tablettes ? 54,99 euros pour la Fire 7 et 89,99 pour la Fire HD 8.Amazon ne s'en cache pas : à lire les fiches produits, ces tablettes sont destinées en premier lieu à la lecture de livres achetés auprès de... vous l'aurez deviné, toujours Amazon ! Leur grand atout, - et ici il faut rendre hommage à Amazon -, c'est la fonctionnalité Whispersync. Elle permet de commencer la lecture sur l'ordinateur et de la poursuivre sur la tablette, et vice versa. Vous pouvez également acheter le même livre à la fois en version électronique texte et audio et le découvrir en alternant la lecture et l'écoute.Et pour faire autre chose que lire des livres, le Play Store d'Amazon offre plus de 500.000 applications différentes, y compris des applis populaires comme Facebook, Twitter et Spotify, et des jeux comme Candy Crush, Jelly Saga et Subway Surfers. Avis aux amateurs de films et séries, l'affichage est clair, les couleurs éclatantes et propose "des blancs plus blancs", promet Amazon. L'image se visionnerait également bien, quel que soit l'angle d'observation.L'avantage de la gamme Amazon Fire réside enfin dans le fait qu'elle est la seule à proposer des tablettes conçues spécialement pour les enfants. Lesetpossèdent un espace de stockage étendu (16 et 32 Go respectivement) et incluent un an d'abonnement à Amazon FreeTime Unlimited, un service de jeux et de contenus vidéo "".