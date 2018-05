Bientôt une tablette Microsoft Surface à 400$ pour concurrencer Apple ?

Une Surface pour 400$ ?

Modifié le 16/05/2018 à 17h23

En plus de petits prix, Microsoft proposerait un nouveau design pour les appareils. Les rumeurs parlent d'écran 10 pouces à la place de l'écran 12 pouces aujourd'hui présent sur la Surface Pro. Les coins de la tablette devraient être plus arrondis, rappelant ainsi l'iPad. La tablette sera équipée d'un port USB-C de processeurs Intel et fonctionnera avec la version Pro de Windows 10.Comme sur l'iPad, Microsoft devrait offrir à cette tablette une connectivité LTE, comme elle l'a fait l'année dernière avec la Surface Pro. Ces nouvelles tablettes devraient être 20 % plus légères que les modèles haut de gamme. Mais si le poids devient plus léger, l'autonomie diminue. La Surface Pro peut être utilisée pendant un peu plus de 13 heures. Les nouvelles tablettes auraient une autonomie de 9 heures 30.Le point important de cette annonce concerne le prix. Laest aujourd'hui vendue à partir de 799 $. Les nouvelles tablettes devraient, un prix dans la même gamme que certains modèles d'iPad. La firme américaine a également annoncé le lancement d'accessoires (souris, stylo et claviers) à des prix plus abordables.Il faut noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative de Microsoft pour fournir une tablette moins chère. Des modèles comme la Surface RT, Surface 2 ou Surface 3 ont vu le jour il y a quelques années au prix de 499 $. Toutes ont été abandonnées par Microsoft, car leur performance n'atteignait pas celle des Surface Pro.La nouvelle gamme de tablettes Surface devrait être