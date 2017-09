Windows 7 est toujours l’OS numéro 1 au monde

Windows 7 domine, Windows 10 est loin derrière

Microsoft fait fonctionner 9 ordinateurs sur 10 dans le monde

Modifié le 06/09/2017 à 11h11

Malgré la volonté affichée de Microsoft de vouloir faire de Windows 10, son dernier OS en date, le seul et unique OS, l'entreprise se heurte aux habitudes des utilisateurs et à leurs préférences.La répartition des OS de Microsoft aura tendance à aller vers une suprématie de Windows 10 qui, sorti en 2015, pourrait rester l'OS de référence pendant des années. Microsoft n'a pour l'instant pas annoncé son intention de lancer un « Windows 11 » ou un autre OS. Embarqué par défaut sur tous les ordinateurs neufs du commerce, il va gagner du terrain.Mais pour l'instant, il semble avoir un peu de mal à s'imposer : selon l'étude Net Market Share, en août 2017, Windows 10 n'était présent que sur 27,99 % des ordinateurs du monde. C'estqui domine le marché, puisqu'il est installé sur 48,43 % des PC. Les parts de marché de Windows 7 ont baissé, l'OS était présent sur 60,75 % des ordinateurs en 2015, mais il semblerait bien que les utilisateurs n'ont pas l'intention de changer pour Windows 10 de sitôt.La firme de Redmond ne doit pas s'inquiéter de ses deux principaux concurrents, MacOS, développé par Apple, et l'OS libre Linux. Bien que ce dernier gagne du terrain, les deux restent largement minoritaires : toutes versions confondues, Windows est présent sur 90,37 % des ordinateurs. En 2015, la firme de Redmond ne détenait que 88,74 % du marché.C'est Apple qui cède du terrain : en deux ans, la firme de Cupertino a vu ses parts de marcher chuter de 7,66 % à 5,85 %, essentiellement à cause d'une absence de renouveau dans ses modèles. Linux, au contraire, semble faire le bonheur de plus en plus d'utilisateurs : l'OS libre voit ses parts de marché doubler à 3,37 %.