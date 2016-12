Surface Phone : le PDG de Microsoft évoque un "smartphone ultime"

Microsoft n'aurait pas rendu les armes dans le domaine des smartphones

Un concept de Surface Phone provenant de la chaîne GA Concepts

Microsoft a l'intention de redéfinir le marché du smartphone

Modifié le 24/11/2016 à 17h01

Finalement, il se pourrait bien que le groupe de Redmond ait dans ses cartons de nouveaux smartphones. Satya Nadella, PDG de Microsoft, l'aurait laissé entendre dans un entretien accordé à l'repéré parSi Microsoft comptait beaucoup sur ses Windows Phone pour conquérir un peu de parts de marché du smartphone, force a été de constater que ce ne fut pas le cas. Microsoft Windows continue de dominer le marché des ordinateurs (qui est en déclin), mais dans le domaine des smartphones, Android et Apple continuent de faire la loi. Les informations concernant la fin des smartphones Lumia n'ont cessé de faire la une des journaux spécialisés depuis le début de l'année 2016.Mais Microsoft ne semble pas s'avouer vaincu. Dans un long entretien accordé àle 21 novembre 2016, Satya Nadella aurait de nouveau parlé de smartphones Microsoft. Une confirmation, peut-être, de la rumeur persistante concernant l'existence d'un projet Surface Phone dans les cartons de la firme de Redmond.Satya Nadella n'a pas seulement déclaré que Windows «» lors de son entretien au journal australien, il est allé plus loin. Microsoft compte être présent dans un marché qui n'est pas défini par «», mais en définissant ce que le PDG de Microsoft appelle «», sans toutefois en dire plus.Un Surface Phone pourrait donc bien voir le jour et certains estiment qu'il pourrait être présenté dès 2017. Concernant ses caractéristiques, le mystère demeure entier. On peut seulement supposer qu'il tournera sous Windows 10 et imaginer peut-être une sorte d'hybride mi-tablette mi-smartphone.