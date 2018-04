Microsoft : bientôt un Surface Phone pliable ?

Le Surface Phone arrive enfin ?

Un héritier du projet Andromeda ?

Modifié le 23/04/2018 à 14h35

Depuis un an, le géant américain avait supprimé les API de ses machines. Cet ensemble d'outils et d'instructions pour les développeurs leur donne la capacité et le cadre pour développer des logiciels pour une certaine plate-forme avec certaines capacités. Microsoft les ayant supprimées, les développeurs sont incapables de créer des programmes pouvant utiliser les outils de téléphonie sous Windows.Le retour des API dans les versions Windows 10 17650 et 17643 WinRT API semble indiquer que la firme est de nouveau sur le projet. Un indice laissé par Microsoft qui pourrait faire penser à l'apparition du Surface Phone avec écran pliable de Microsoft.Des rumeurs ont parlé d'un projet dénommé Andromeda, qui consistait en une tablette avec un écran pliable. Un possible nouveau produit, sur lequel Microsoft n'a pourtant rien dit... Mais avec la mise à jour Redstone 4, Microsoft installe un nouveau service «» et prend en charge les cartes eSim. Il serait alors possible d'éviter de devoir passer par les magasins des différents opérateurs pour les activer : associer son profil cloud à son forfait serait suffisant. Un autre indice qui pousse à croire que Microsoft s'est bien replongé dans la création d'un smartphone...Pour l'instant, l'apparition d'un Surface Phone n'est pas encore validée par Microsoft. L'annonce de Samsung sur son nouveau smartphone pliable pourrait faire bouger le géant américain. Il faudra attendre la conférence du 7 au 9 mai de Seattle pour avoir plus d'informations.