Pour Apple, l’iPhone X est "mort"

Le cap psychologique des 1.000 dollars

Baisse de prix en vue



Nombre d'iPhone vendus par an, en millions, selon Statista

Modifié le 27/04/2018 à 16h24

Apple reconnaît en effet que le prix élevé de l'iPhone X a rebuté les acheteurs.Coup de tonnerre à Cupertino : à en croire l'un des observateurs les plus avisés d'Apple, l'inventeur du smartphone considère son iPhone X comme «», et va entièrement réinventer la gamme dès cette année. Cette information provient d'un certain Neil Campling, co-directeur du groupe bancaire et financier Mirabaud Securities. Selon lui, Apple s'apprête à stopper définitivement la production de l'iPhone X.Une prédiction qu'avait déjà formulée le très écouté Ming Chi-Kuo, analyste à Hong Kong. La compagnie admet en interne avoir largement surestimé la demande, au point d'avoir déjà atteint, au bout de six mois, le nombre d'unités qui seront écoulées d'ici la fin de la carrière de l'iPhone X. Celui-ci s'est avéré trop cher pour des consommateurs, qui rechignent à payer toujours plus cher leurs terminaux.Cette décision radicale d'Apple vient apporter de l'eau au moulin de tous les industriels et analystes du secteurs qui mettaient en doute la théorie d'un supercycle de ventes qui s'ouvraient pour l'iPhone, à l'occasion de son dixième anniversaire. Le fait est que depuis l'iPhone 6 en 2014, les ventes d'iPhone n'ont fait que stagner, voire décliner, comme on peut le voir dans le graphique suivant provenant de Statista . L'iPhone ne devrait même pas atteindre le volume de ventes de l'iPhone 7.Pour le consommateur, cet aveu d'échec de la part d'Apple est peut-être une bonne nouvelle. Assis sur des montagnes de cash, Apple a les moyens de réinventer l'iPhone, ce qu'il promet de faire pour, à nouveau, impressionner le public. Une première piste suivie sera évidemment celle du prix ; et les rumeurs se précisent autour d'une nouvelle gamme aux tarifs plus abordables, comprenant un iPhone X de deuxième génération, un iPhone X Plus à grand écran et un successeur, peut-être dès cet été, de l'iPhone SE.