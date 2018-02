IPhone X : déjà hors production cet été 2018 ?

Les ventes de l'iPhone X freinées par l'encoche sur l'écran ?

Trois nouveaux iPhone en 2018 ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Le rapport de Ming-Chi Kuo que s'est procuré le site AppleInsider , dévoile également les prévisions de l'analyste pour l'année 2018 et notamment pour le prochain modèle d'iPhone qui devrait être annoncé à la fin du troisième trimestre 2018 si Apple conserve ses habitudes.Dès la sortie de l'iPhone X un détail avait frappé les utilisateurs : l'encoche dans laquelle sont placés le haut-parleur et la caméra frontale. Un véritable «» dans l'écran qui a en outre, obligé certaines applications à s'adapter et revoir leur design. Selon Ming-Chi Kuo cette encoche a joué en défaveur de l'iPhone X, notamment sur le marché chinois, marché stratégique pour les constructeurs de smartphones et surtout pour Apple.Selon l'analyste de KGI Securities, cette encoche a paradoxalement donné l'impression aux utilisateurs qu'il y avait moins d'écran disponible sur l'iPhone X que sur l'iPhone 8. Résultat : les ventes d'Apple seront loin de ce que la firme aurait pu espérer avec une croissance modérée d'environ 5 % au premier semestre 2018.Toujours selon le rapport, Apple devrait toutefois renouer avec une croissance à deux chiffres, environ 10 %, vers la fin de l'année 2018 avec l'arrivée des nouveaux modèles. Théoriquement ils devraient être présentés en septembre 2018 lors de la traditionnelle keynote de la firme de Cupertino.Apple devrait alors arrêter de produire l'iPhone X version 2017 puisque selon Ming-Chi Kuo, les trois nouveaux modèles qu'il s'attend à voir être lancés par Apple devraient être également inspirés du design de l'iPhone X. Il s'attend notamment à un iPhone X de deuxième génération avec écran 5,8 pouces, un iPhone X Plus avec un écran de 6,5 pouces et un iPhone SE, moins cher, ayant un écran de 6,1 pouces. Ce dernier afficherait un prix compris entre 650 et 750 dollars et intégrerait une version du scanner facial Face ID.