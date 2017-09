IPhone X confirmé, nouveaux AirPods et Apple Watch

L'iPhone X confirmé, de nouveaux AirPods et une nouvelle Apple Watch

Plusieurs nouvelles fonctionnalités d'iOS 11 décryptées

Modifié le 12/09/2017 à 10h29

C'est une des plus grosses fuites d'informations ayant touché Apple et elle tombe au pire moment : à quelques heures de la présentation des nouveautés de la firme.La fuite majeure a permis aux spécialistes des sites MacRumors et 9to5Mac de fouiller le code d'iOS 11 et ses fonctionnalités. Ils y ont découvert une référence à un « iPhone X ». Ce serait, logiquement, le nom final du troisième modèle d'iPhone présenté par Apple lors de sa keynote, un modèle très haut-de-gamme. Le nom « iPhone X » semble donc se confirmer face à l'autre rumeur : « iPhone Edition ».Mais les journalistes ont pu découvrir également des références à de nouveaux AirPods, les écouteurs sans fil d'Apple lancés avec l'iPhone 7. Les AirPods sont nécessaires pour les propriétaires d'iPhone, puisque depuis l'iPhone 7, le smartphone d'Apple ne présente plus de prise jack.Enfin, Apple semble vouloir rester sur le devant de la scène avec une nouvelle version de son Apple Watch, sa montre connectée.Outre les références aux produits présentés par Apple le 12 septembre 2017, dont les iPhones 8, 8 Plus et X, les journalistes de 9to5Mac et MacRumors ont épluché les nouvelles fonctionnalités d'iOS11.Parmi les découvertes, on retrouve plusieurs fonds d'écran, des nouveaux emojis en 3D animés appelés « Animojis » et la fin du bouton Home, en tout cas sur l'iPhone OLED.Ce qui est confirmé est le scanner 3D, qui va permettre d'utiliser la fonctionnalité «» : elle va créer de nouveaux effets sur les photos de portraits en utilisant la profondeur. La suppression du scanner d'empreintes digitales se confirme aussi avec l'introduction de FaceID, le nom officiel du système biométrique par scanner facial d'Apple.Côté caractéristiques techniques, les iPhones ne vont pas recevoir une amélioration dans la quantité de RAM : 2 Go pour l'iPhone 8 et 3 Go pour les 8 Plus et X. Ces deux derniers embarqueront le processeur A11 Fusion.Une double caméra de 12 Mpx à l'arrière et une caméra 7 Mpx à l'avant sont également au rendez-vous avec, respectivement, la capacité de filmer en 4K 1.080p 240 fps et 1.080p 30 fps. Steve Troughton , qui a également obtenu une copie d'iOS 11, a découvert une référence à un système magnétique : pour certains, ce serait la preuve de l'arrivée de la recharge sans fil chez Apple. Mais personne ne sait dire si cette recharge concerne les iPhone 8, l'iPhone X ou d'autres accessoires de la marque.