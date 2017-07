iPhone 8 : rumeurs de retard

iPhone 8 : la production aurait commencé, mais Apple ferait face à de multiples difficultés

La présentation de l'iPhone 8 pourrait ne pas faire événement

Modifié le 26/07/2017 à 17h45

Selon Benjamin Geskin, la sortie de l'iPhone 8 ne serait pas retardée. Une production en série aurait même commencé dans l'usine Foxconn de Zhengzhou, à une cadence de 200 appareils par jour (iPhone 7s, iPhone 7s Plus et iPhone 8).Dans un autre tweet, Benjamin Geskin affirme que l'usine a récemment testé le placement du capteur d'empreintes digitales sous l'écran, ce qui signifie probablement qu'Apple fait de son mieux pour sortir un appareil disposant de cette fonctionnalité novatrice.D'autres rumeurs, au contraire, portent à croire qu'Apple ferait face à des difficultés. À l'heure actuelle, la firme de Cupertino ne produit pas d'écrans OLED elle-même mais les commande auprès de Samsung Display. Selon des rumeurs toujours, le fabricant coréen ne serait pas en mesure d'en produire en quantités suffisantes pour le lancement de l'iPhone 8 à la rentrée 2017.À en croire un récent article de Fast Company, la panique se serait emparée des équipes d'Apple : des caractéristiques vedettes du nouvel iPhone, comme le rechargement par induction et la reconnaissance faciale, ne fonctionnent pas. Il est donc possible qu'elles ne soient pas de la partie au moment de la présentation de l'iPhone 8, mais qu'elles soient déployées plus tard, avec la sortie de l'iOS 11.1.Des bugs dans la partie logicielle du nouvel iOS seraient également nombreux : à un mois et demi du lancement, le produit ne semble donc pas prêt.En 2017, le vrai événement ne sera peut-être pas la grand-messe d'Apple en septembre, mais la sortie de l'iOS 11.1.