Apple va faciliter les réparations des écrans d’iPhone

Les machines Horizon déployées dans 25 pays

Crédits : Reuters

400 machines pour plus de 4 800 commerces agréés

Modifié le 07/06/2017 à 16h30

Apple va surtout déployer encore plus massivement une machine appelée "Horizon" qui permet de faciliter les réparations les plus complexes des écrans de l'iPhone. Une machine dont Apple n'avait jamais confirmé l'existence auparavant.La décision d'Apple pourrait avoir été accélérée par la tendance, chez les divers gouvernements américains, à adopter des lois pour "le droit à la réparation", bien que le groupe de Cupertino ait déclaré à Reuters que la pression politique n'était pas à l'origine de la décision. Quoi qu'il en soit, c'est un changement radical de politique pour le groupe alors que le marché de la réparation d'écrans est estimé à près de 4 milliards de dollars dans le monde, toutes marques confondues.Surtout, Apple confirme ainsi l'existence de sa machine Horizon. Si la réparation des écrans est faisable par n'importe quel technicien dans la plupart des cas, la machine Horizon permet de faciliter les réparations dans les cas les plus complexes, notamment si des capteurs ont été endommagés dans la chute. 25 pays dans le monde devraient héberger l'une de ces machines avant la fin de l'année 2017.La machine Horizon n'est donc utile que dans certains cas particuliers ce qui explique que leur nombre ne soit pas très élevé. Les 200 premières unités devraient être livrées aux commerces concernés durant l'été tandis que les 200 autres, selon le plan d'Apple que rapporte Reuters , seront livrées avant la fin de l'année 2017.Le déploiement est de première importance pour les utilisateurs d'iPhone : seule une machine Horizon peut permettre de remplacer efficacement un capteur d'empreinte cassé, par exemple, car elle peut se relier directement au processeur. 400 machines de plus dans le monde devraient donc permettre de réduire les temps d'attente pour les réparations, et peut-être en réduire le coût.