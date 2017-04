IPhone 8 : les dimensions dévoilées par une fuite ?

Quelle taille pour l'iPhone 8 ?

Le capteur d'empreinte intégré dans l'écran ? Peut-être pas...

Modifié le 18/04/2017 à 12h26

C'est KK Sneak Leaks ( @kksneakleaks ) qui a repéré une image, sur le blog chinois infanr , dévoilant en détail celles qui pourraient être les dimensions exactes du prochain iPhone.Les schémas, sommaires, ne précisent pas quelle version de l'iPhone 8 ils représentent et, comme le signale MacRumors qui a repéré la fuite chez KK Sneak Leaks, il est impossible d'en certifier la provenance ou la véracité. Mais le compte Twitter est à l'origine de diverses fuites qui se sont révélées exactes. Mais, du coup, est-ce que ces dimensions correspondent à celles de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus ou de l'iPhone X appelé aussi iPhone Edition ?Ce qu'on y apprend, toutefois, c'est que le smartphone représenté aura les dimensions suivantes : 137,54 millimètres de hauteur pour 67,54 millimètres de largeur. Peu de changement, donc, par rapport à l'iPhone 7 (138,3*67,1 mm). L'écran, lui, est bien plus grand que celui de son prédécesseur, puisqu'il a une diagonale de 5,768 pouces, soit la même que celle du Samsung Galaxy S8.La diagonale du S8 Plus faisant 6,2 pouces, il y a plus de chances que ces visuels correspondent à l'iPhone 8 qu'à l'iPhone 8 Plus.Dans les visuels dévoilés par KK Sneak Leaks, on remarque que le bas de l'écran devrait embarquer un lecteur d'empreintes digitales intégré. Une technologie nouvelle dont les rumeurs ont été insistantes, mais qui poserait problème à Apple. Les dernières rumeurs à ce sujet laissent entendre qu'Apple aurait finalement opté pour un lecteur placé sur le dos de l'appareil.Peut-on donc se fier à cette nouvelle fuite ? Comme toujours, il faut la prendre avec des pincettes. La politique du secret d'Apple semble en tout cas fonctionner bien mieux que celle de Samsung.