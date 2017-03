IPhone 8 : y en aura-t-il pour tout le monde ?

Un écran OLED qui pose problème à Apple

Vers une pénurie très rapide d'iPhone 8 ?

Modifié le 28/03/2017 à 11h01

Si, contrairement à Samsung pour son Galaxy S8 , rien n'a réellement fuité chez Apple et qu'on n'a que des rumeurs et des analyses pour se faire une idée du nouveau smartphone, certains risquent d'être déçus.Selon de nombreuses rumeurs récurrentes, l'iPhone 8 en version haut de gamme pourrait embarquer un écran OLED sans bords. La tendance des téléphones aux bords recourbés, lancées par Samsung avec son Galaxy S7 Edge, devrait être adoptée par Apple. Une nécessité, puisque Samsung a incorporé des écrans aux bords recourbés pour ses S8 et S8+.Seul souci : les écrans OLED sont plus longs à produire et les innovations techniques de l'iPhone 8 seraient en train de réduire la cadence dans les chaînes de production des sous-traitants du groupe à la pomme. Résultat : la production est basse. La sortie de l'iPhone 8 étant prévue pour septembre 2017, les stocks risquent d'être fortement limités.L'attente des fans est grande : l'iPhone 8 et l'iPhone Edition, la version anniversaire dont la rumeur court, pourraient donc être pris d'assaut par les amateurs de la firme à la pomme qui veulent le dernier modèle. Le journal économique japonais Nikkei estime donc que les stocks pourraient ne pas suffire.Un risque qui est confirmé par les analystes de Barclays, qui craignent une pénurie très rapide de l'iPhone 8. Un risque majeur pour Apple : certains amateurs, déçus de ne pas pouvoir avoir leur iPhone 8 rapidement après sa sortie officielle, pourraient se tourner vers le Samsung Galaxy S8.