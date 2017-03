L’iPhone X va-t-il avoir du retard ?

L'écran du modèle 5,8 pouces poserait problème

Vers un iPhone anniversaire à plus de 1 000 dollars ?

Modifié le 08/03/2017 à 11h10

Le quotidien économique japonaisa dévoilé, le 7 mars 2017, qu'un problème de production pourrait retarder la sortie de l'iPhone X. Cependant, contrairement au Galaxy S8 , Apple a encore plusieurs mois devant elle pour tenter de le résoudre.Bien que les nouveaux iPhone ne seront présentés qu'en septembre 2017, Apple n'a pas encore convié les journalistes à sa Keynote, le modèle « anniversaire », l'iPhone X (le nom n'est pas officiel), rencontrerait des problèmes. Ce serait l'écran, qui devrait être incurvé, OLED et de 5,8 pouces (une nouveauté pour Apple), qui se révélerait être plus long et compliqué que prévu à produire.Selon le journal, cela contraindrait Apple à retarder la mise en circulation de ce modèle. Mais ce serait le seul des trois modèles que devrait présenter la firme à la pomme qui subirait des retards : les deux autres iPhone 8, qui proposeront des écrans LED de 4,7 et 5,5 pouces devraient déjà être disponibles en septembre 2017 ou, tout du moins, au moment initialement prévu.En attendant qu'Apple dévoile tous les tenants et les aboutissants de son nouveau et très attendu smartphone, les rumeurs continuent de plus belles. Le journal Nikkei a confirmé toujours le 7 mars 2017, les prévisions de Ming-Chi Kuo, analyste star de KGI Securities spécialisé dans Apple.Ce dernier estime que l'iPhone anniversaire, ou iPhone X, pourrait coûter plus de 1 000 dollars . Un prix qui serait justifié par sa taille d'écran, un design très épuré ou encore un lecteur d'empreintes dissimulé dans la dalle de verre à l'avant du téléphone. D'ailleurs, toujours selon Kuo, des 5,8 pouces de l'écran OLED de l'iPhone X, seuls 5,15 seraient utilisables. Les 0,75 pouces restants auraient des fonctions diverses dont celle du lecteur d'empreintes.