L'iPhone ne résiste pas au froid.. et pourrait s'éteindre !

L'iPhone transi par le froid

Ses concurrents ne font guère mieux

Modifié le 26/02/2018 à 17h01

Face à la vague de froid qui sévit en France cette semaine, votre téléphone pourrait vous jouer des tours.Ecran tactile qui ne répond plus, téléphone qui s'éteint : cette situation pourrait vous arriver cette semaine si vous utilisez un iPhone dehors. Les appareils Apple construits après septembre 2013 ayant la version iOS11 deviennent inutilisables par grand froid. L'écran est affecté à partir de 0°C et tout le système s'arrête dès -5°C. Ces dysfonctionnements préviennent des dégâts pour le système interne.Le fabricant recommande ainsi d'utiliser le téléphone à l'extérieur lorsque la température ne descend pas en dessous de 0 et ne dépasse pas 35°C. Les iPhone plus anciens sont également plus résistants. L'écran de l'iPhone 4 peut ainsi résister jusqu'à -10°C et sa batterie jusqu'à -20°C. Pour les modèles plus récents, évitez donc de les sortir dehors et pensez à utiliser votre kit main libre pour appeler et garder votre téléphone dans votre poche.Les modèles actuels de smartphone ne sont pas adaptés pour résister au froid. Une comparaison réalisée par le site Les Numériques établit un classement des performances des appareils et de leur batterie selon la température. Entre -2°C et -16°C, certains smartphones voient l'autonomie de leur batterie perdre près d'un tiers de leur valeur.L'iPhone 7 passe ainsi de 13h d'autonomie à -2°C à 10h seulement à -16°C. Parmi les plus résistants, le Galaxy A5 et S7 edge sont les seuls à proposer 12h d'autonomie à -16°C et entre 17 et 19h à -2°C. Le Galaxy A5 version 2017 est cependant celui qui perd le plus d'autonomie avec le changement de température.