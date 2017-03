Malgré son appel au boycott d'Apple, Donald Trump passe à l’iPhone

Donald Trump contraint d'abandonner son Samsung Galaxy S3

Un iPhone malgré l'appel au boycott... et des pistes brouillées sur Twitter

Modifié le 30/03/2017 à 08h21

Si le fait qu'aucune mise à jour de sécurité ne soit disponible depuis plusieurs années peut s'avérer un problème pour tout un chacun, pour le président des Etats-Unis c'est une question de sûreté nationale.Après que les services secrets mais également des citoyens concernés ont exprimé leurs inquiétudes, il semblerait bien que Donald Trump ait cédé. Les derniers tweets du Président ont été postés via un iPhone. Le Galaxy S3 est donc de l'histoire ancienne, Donald Trump ayant finalement opté, peut-être sur conseil des experts en sécurité du gouvernement, pour le téléphone de la firme de Cupertino.Le choix est cocasse : Donald Trump lui-même avait fortement critiqué Apple lorsque, dans l'affaire de la tuerie terroriste de San Bernardino, la firme à la pomme avait refusé de débloquer le téléphone d'un des auteurs malgré les demandes répétées du FBI et les potentielles informations critiques que ce dernier pouvait contenir.Donald Trump avait même été plus loin : il avait demandé aux Américains de boycotter le constructeur. D'autant plus que les iPhone et autres appareils Apple sont produits en Chine et que Donald Trump a demandé à plusieurs reprises à Tim Cook de rapatrier la production.La décision d'utiliser un iPhone plutôt que tout autre modèle Android est peut-être aussi une manière de brouiller les pistes sur Twitter : jusqu'à présent les tweets du compte officiel du Président @POTUS estampillés "" étaient attribués au service de communication tandis que ceux de Donald Trump étaient identifiables par la mention "". Désormais, cette distinction n'existe plus.