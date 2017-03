Apple lance un iPhone 7 rouge

iPhone RED : Apple s'engage dans la lutte contre le sida

iPhone RED : ils seront vendus au même prix que les iPhone 7

Modifié le 22/03/2017 à 17h58

A partir du vendredi 24 mars 2017 à 8h01 du matin (heure d'été du Pacifique), Apple mettra en vente les iPhone (PRODUCT)RED, des iPhone 7 de couleur rouge. Une partie des recettes tirées des ventes sera reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida.Au travers de cette initiative, la firme à la pomme confirme sa volonté de s'engager au côté du Fonds mondial de lutte contre le sida. Deborah Dugan, qui dirige le service (PRODUCT)RED, a ainsi annoncé qu'Apple avait déjà donné plus de 130 millions de dollars à l'organisme.Seules les capacités de 128 Go et 256 Go seront proposés pour les iPhone RED (pas de 32 Go donc), et les modèles de cette édition spéciale coûteront le même prix que les iPhone 7 classiques. Un iPhone 7 (écran de 4,7 pouces) rouge pourra ainsi être acheté à partir de 749 dollars et un iPhone 7 Plus (écran de 5,5 pouces) rouge à partir de 869 dollars.Quant à la couleur, les photos mises en ligne sur le site d'Apple suggèrent que le rouge est plutôt mat, mais il faudra encore patienter deux jours pour en avoir la confirmation.