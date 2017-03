Un iPhone 7 rétro ne coûte "que" 1.760 euros

Les inconditionnels d'Apple se sont rués sur cet iPhone version années 80

L'iPhone 7 de ColorWare : le rétro a un prix

Modifié le 20/03/2017 à 16h54

De prime abord, c'est un iPhone 7 Plus 265 Go, le summum de la perfection chez Apple actuellement. Sauf qu'il est en beige clair, couleur jadis emblématique des ordinateurs Macintosh. Ringard ? Les nostalgiques semblent pourtant l'apprécier : les 25 premiers modèles, munis d'un certificat d'authenticité, ont d'ores et déjà été écoulés.Le vendeur de ces curieux appareils n'est autre que la société ColorWare, spécialiste de coloration de gadgets. La société propose en outre une PlayStation 4 Pro coloré en gris, comme l'était la première console de la marque en 1994, ainsi que des manettes pour Xbox One et Dualshock 4 pouvant être colorées selon le désir du client.L'iPhone 7 est livré avec des écouteurs AirPods, que ColorWare propose d'ailleurs également séparément, en 58 coloris différents, pour 298 dollars, soit 277 euros.Le prix proposé par ColorWare (1.899 dollars, soit 1.760 euros), c'est presque le double de ce que coûte un iPhone 7 original acheté auprès d'Apple (909 euros). Ce prix élevé s'explique par le fait que ColorWare commande ses gadgets directement auprès de fabricants et les démonte ensuite intégralement, afin de les colorer. Toutefois, les personnes désireuses de commander cet iPhone rétro peuvent se réjouir : la livraison ne prendra que trois semaines, contre huit habituellement.Même si ColorWare ne fournit pas d'indications précises quant à la durée de disponibilité de ces iPhone, la société fait tout de même savoir que cette offre est limitée dans le temps.