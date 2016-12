Apple : pas d’AirPods pour Noël 

Les AirPods retardés pour des problèmes de production ?

Modifié le 12/12/2016 à 10h16

Décidément, la firme de Cupertino a quelques soucis avec la commercialisation de sa dernière nouveauté, les Airpods, écouteurs sans fil annoncés parallèlement à la fin de la prise jack sur les smartphones . Après l'iPhone 7 (et vraisemblablement l' iPhone 8 ), le Samsung Galaxy S8 et peut-être même le Surface Phone n'embarqueraient plus cette prise.Pour compenser l'absence de la prise utilisée pour les écouteurs et les casques, Apple a lancé les AirPods lors de la keynote de septembre 2016 : les premiers écouteurs sans fil de la firme. Retardés dès octobre 2016, il semble qu'ils ne seront pas disponibles à Noël.La dernière nouvelle que l'on a de la sortie des AirPods, très attendus, a été le mot de Tim Cook à un client . Le PDG du groupe Apple déclarait que les AirPods devraient être bientôt disponibles, sans plus de précision. Il était du coup permis d'espérer une commercialisation avant Noël ce qui aurait fait des AirPods, le cadeau idéal pour les détenteurs de l'iPhone 7 (un cadeau au prix annoncé de 179 euros).Selon le, ce ne sera pas le cas : la firme de Cupertino serait encore en train de se battre avec son produit pour qu'il soit parfait. Une thèse toutefois contredite par le blogueur John Gruber qui, lui, estime qu'il y a un souci de production.On a donc deux hypothèses qu'Apple n'a ni confirmées ni infirmées. D'un côté, lequi évoque un problème de synchronisation des AirPods. Les écouteurs sans fil d'Apple reçoivent, en théorie, l'information en simultané via deux signaux indépendants ; et il semblerait que cette simultanéité rencontre des problèmes conduisant à une lecture décalée de l'un ou l'autre des écouteurs.John Gruber, lui, fait état d'un simple problème de production à grande échelle et à une disponibilité pour la clientèle très inférieure à la demande. La production pourrait être entamée, dès décembre 2016, mais la commercialisation, de fait, n'interviendrait qu'en janvier 2017 au mieux. Souci de production ou de synchronisation, une chose est sûre : pas d'AirPods sous le sapin cette année 2016 (voir à ce sujet notre guide d'achat de Noël ).