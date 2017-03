BlackBerry Aurora : officiellement lancé

Le BlackBerry Aurora : 4 Go de RAM et un Snpadragon 425 64 bits

Un smartphone dédié à... l'Indonésie

Modifié le 10/03/2017 à 10h17

Absent du Mobile World Congress de Barcelone fin février 2017, le BlackBerry Aurora est désormais officiel et on connaît toutes ses caractéristiques. Ne vous attendez toutefois pas à le trouver en France.Contrairement au KeyOne présenté par le groupe canadien au MWC 2017, le BlackBerry Aurora est un smartphone plutôt classique : il n'a pas de clavier physique, qui est le symbole de BlackBerry depuis ses débuts. Mais le smartphone devrait être en mesure de séduire les utilisateurs qui ne cherchent pas des caractéristiques haut-de-gamme, comme peuvent les proposer Samsung ou Apple.L'Aurora est en effet un smartphone milieu-de-gamme. Il dispose d'un Snapdragon 425 de chez Qualcomm : un processeur quatre-coeurs 64 bits. Côté mémoire, l'Aurora embarque 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage, qui peut être étendu grâce à une carte micro SD. l'OS installé est la dernière version d'Android, 7.0 Nougat, avec la surcouche maison de chez BlackBerry.Si vous espériez pouvoir utiliser ce nouveau smartphone de BlackBerry, il vous faudra voyager : aucune date de lancement en France n'a été annoncée. Le BlackBerry Aurora est officiel en Indonésie, où il affiche un prix assez bas : 3,499 millions de roupies indonésiennes, soit environ 247 euros.Un prix décent pour un smartphone qui embarque tout de même une batterie de 3.000 mAh et deux appareils photo : 12 Mpx à l'arrière et 8 Mpx à l'avant. Qui plus est, l'Aurora supporte la double-SIM.