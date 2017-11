Quels sont les meilleurs smartphones à mettre sous le sapin ?

Haut de gamme : les smartphones à plus de 600€

Apple iPhone X

Samsung Galaxy S8

LG V30

HTC U11

Milieu de gamme : entre 300€ et 600€

Oneplus 5T

Honor 9

Motorola Moto Z2 Play

Entrée de gamme : moins de 300€

Huawei P8 Lite (2017)

Xiaomi Mi A1

Archos Sense 55DC

Modifié le 23/11/2017 à 17h03

Comme il est impossible de lister tous lesdu marché, nous avons porté notre dévolu sur 10 smartphones reconnus pour leurs qualités : bon rapport qualité/prix, performances, autonomie. Nous sommes cependant ouverts à toute suggestion. Nous vous invitons donc à nous dire dans les commentaires quel est, selon vous, lede l'année 2017 et pourquoi vous avez craqué pour lui.A ce prix-là, c'est un véritable petit ordinateur que vous aurez dans la poche ! Si l'investissement demandé est conséquent, le jeu en vaut la chandelle.La célèbre marque à la pomme paraissait en manque d'inspiration depuis plusieurs années, ses iPhone se ressemblant trop d'une génération à l'autre. L'marque une réelle rupture afin de raviver la flamme dans le cœur des fans d'Apple.Et il faut dire que la firme américaine n'a pas lésiné sur les moyens en intégrant sur son smartphone un écrande 5.8" ainsi qu'un scanner dédié à la reconnaissance faciale. Le lecteur d'empreintes digitales Touch ID fait ainsi ses adieux, demandant aux utilisateurs de s'habituer à une nouvelle façon d'interagir avec l'interfaceComme toujours, la puissance est au rendez-vous. L'iPhone X embarque un processeur A11 Bionic dédié à l' intelligence artificielle qui surpasse lessous Android. Toute cette débauche de technologie à cependant un prix : 1 159€ minimum. Excessif ? Nous laissons aux utilisateurs de l'iPhone X le soin de répondre...Premier smartphone à écrande Samsung, leest un vrai petit bijou de technologie. Outre un design soigné aux petits oignons, il offre une toute nouvelle interface bien plus agréable que Touchwiz.Son magnifique écran Super AMOLED de 5.8" offre des couleurs vives ainsi que des noirs très profonds, rendant l'expérience multimédia unique. C'est aussi le premier smartphone de 2017 à avoir bénéficié de la puissance du SoC. Ajoutez à ça une qualité photo exceptionnelle et vous aurez un smartphone incontournable.Véritable ordinateur de poche, lebénéficie de son propre assistant personnel nommé Bixby . Il peut se déverrouiller avec l'iris ou le visage. Son seul défaut réside dans le mauvais placement du lecteur d'empreintes digitales. Mais cela ne l'empêche pas d'être un gros coup de cœur, surtout que son prix a bien baissé, avoisinant maintenant les 600€ contre 809€ à sa sortie.LG a du mal à se démarquer depuis quelques années, notamment avec le fiasco du G5, un smartphone modulaire qui n'a pas rencontré le succès espéré. La marque asiatique ne baisse pas les bras et contre-attaque avec un smartphonetrès attrayant, le V30.Doté d'un grand écran de 6" et d'un processeur Snapdragon 835, len'a pas à rougir de la concurrence. Tout comme le Galaxy S8, il estet résiste donc à l'eau. Son design tout en verre n'est d'ailleurs pas sans faire penser à celui de son concurrent. Et tout comme l'iPhone X, il est équipé d'un module de reconnaissance faciale ainsi que d'un assistant vocal.Commercialisé à partir de 899€, le LG V30 profite de sonet d'un son certifiépour se démarquer. Il a donc tout pour plaire et faire remonter la pente à LG.Le U11 a fait une apparition plus discrète que ses concurrents haut de gamme. Il n'en reste pas moins l'un des. Si son écran de 5.5" n'est pas, ce terminal se démarque avec une autre fonctionnalité unique : ses bordures sont sensitives.D'une pression, lepeut ainsi prendre des photos ou réaliser d'autres actions du quotidien très rapidement. Une idée unique qui a d'ailleurs séduit Google qui en a équipé son Pixel 2 (construit par HTC). Pour le reste, le U11 est équipé du meilleur processeur actuel, leLe smartphone asiatique se démarque aussi par la qualité de son appareil photo, classé comme l'un des meilleurs existants. Pour 629€ environ, il serait dommage de passer à côté de ce très beau. Il a d'ailleurs obtenu la note de 4/5 à notre test complet. Votre budget ne vous permet pas d'investir dans un iPhone X ? Pas de problèmes, nous avons sélectionné pour vous trois smartphones plus abordables et tout aussi efficaces.Même prix que le OnePlus 5 , écran, performances hallucinantes... Pas de doutes, le OnePlus 5T est un must have de 2017. La preuve, nous lui avons décerné 5/5 lors de notre test OnePlus reprend la formule gagnante du OP5 et améliore tout ce qu'il faut. Le plus gros changement réside dans l'de 6" qui remplace la dalle de 5.5". Un petit changement de design qui impose un placement du capteur d'empreintes digitales à l'arrière. En dehors de ça, le OP5T est presque identique à son prédécesseur.On apprécie toujours ses performances de haute volée grâce auet ses 6 Go de RAM. L'appareil photo est meilleur en basse luminosité. En dehors de l'autonomie qui baisse un peu, on ne peut qu'apprécier ce smartphone commercialisé à 499€. Il a tout d'un grand !Successeur du Honor 8 , le Honor 9 offre un bon compromis en milieu de gamme. Son écran de 5.15" saura d'ailleurs séduire les réfractaires de phablettes toujours plus grosses. Le Honor 9 est un smartphone qui attire l'œil avec son design premium digne d'un haut de gamme.Si ses performances en photographie n'atteignent pas celles d'un HTC U11, le petit smartphone asiatique offre de belles prestations au quotidien grâce à son processeuret 4 Go de RAM. La surcouche EMUI 5.1 est d'ailleurs optimisée pour assurer une belle autonomie.Pourle Honor est donc un smartphone de choix qui saura assurer au quotidien. Nous lui avons décerné la note de 4/5 lors de notre test , preuve de sa qualité.Racheté par Lenovo, Motorola a su pérenniser ses excellents smartphones. Leest la preuve qu'il est possible d'avoir un appareil performant sans demander un prêt à la banque. Son écran de 5.5" Full HD bénéficie de la technologieutilisée avec succès sur les smartphones Samsung.Ajoutez à ça de bonnes performances, une excellente autonomie et un appareil photo de qualité. De bons arguments pour un achat. Et si ça ne vous suffit pas, sachez qu'il est possible de rajouter des extensionsà ce smartphone comme une enceinte JBL ou un module photo amélioré.Si vous cherchez un smartphone adaptable et pas trop cher (449€), alors le Motorola Moto Z2 Play vous tend les bras.Votre budget est très serré ou vous n'avez pas besoin de toutes les fonctions d'un smartphone haut de gamme ? Bienvenue dans la section des petits budgets avec desLe P8 Lite est à nouveau de sortie. Un premiera en effet vu le jour en 2015. Face au succès rencontré,remet le couvert en 2017.Ce petit smartphone sans prétention offre ainsi un très bon design, comme toujours avec la marque chinoise. L'écran Full HD de 5.2" est particulièrement agréable à l'œil. Les performances ne sont pas en reste grâce au processeur. La partie photo reste décente, même s'il ne faut pas attendre de miracles.Pour 199€ seulement, leest une valeur sûre. Seule l'interface EMUI 5.1 pourra rebuter les amateurs d'Android Stock.On n'attendait pas Xiaomi sur ce terrain et pourtant le pari est réussi : proposer un smartphone sousabordable et surtout compatible avec toutes les bandes de fréquence française. Le constructeur chinois dit donc adieu temporairement à sa surcouche MIUI.Le résultat est unavec une belle dalle IPS Full HD, un processeuret même un double objectif capable de filmer en 4K.Si le design n'est pas des plus originaux, le Xiaomi Mi A1 nous a séduit avec son interfaceet son prix autour des 299€. Idéal pour vivre une vraie expérience Android.Pour terminer ce top 10 des, nous nous tournons vers la marque française Archos. Et nous en profitons pour vous proposer le terminal le moins cher de notre sélection, leEquipé d'un écran 5.5" IPS en HD, ce smartphone soussans surcouche dispose de performances correctes. Son APN de 13 MP sera suffisant pour réaliser vos photos de vacances . Quant au processeur MTK6737, il assurera parfaitement pour les taches basiques : navigation web, vidéo et même quelques jeux 3D.L'Archos Sense 55DC est unidéal si votre budget ne doit pas dépasser 150€.Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre smartphone préféré en 2017.