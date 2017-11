Test OnePlus 5T : un smartphone amélioré, pour le même prix !

Une boîte et une fiche technique très proches du OnePlus 5

Un smartphone au design toujours aussi soigné

© Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! © Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! © Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! © Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! © Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! © Gabriel Manceau Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le OnePlus 5T. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !







Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Après un OnePlus 5 que nous avions trouvé excellent, la marque vient de présenter le. Ni une, ni deux : nous l'avons pris en main pour vous offrir quelques premiers visuels, en attendant le test qui ne devrait pas tarder !Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

Un écran à la mode pour ce nouveau OnePlus

Des performances de haut vol pour le 5T

© Gabriel Manceau OnePlus 5T Benchmark OnePlus 5T Benchmark © Gabriel Manceau OnePlus 5T Benchmark OnePlus 5T Benchmark © Gabriel Manceau OnePlus 5T Benchmark OnePlus 5T Benchmark © Gabriel Manceau OnePlus 5T Benchmark OnePlus 5T Benchmark

Oxygen OS : Une interface riche et épurée

© Gabriel Manceau OxygenOS cherche à reprendre le meilleur d'Android, tout en l'améliorant encore. OxygenOS cherche à reprendre le meilleur d'Android, tout en l'améliorant encore. © Gabriel Manceau Recherchez facilement vos applications, même si vous en avez des dizaines d'installées ! Recherchez facilement vos applications, même si vous en avez des dizaines d'installées ! © Gabriel Manceau Quelques informations pratiques à avoir toujours sous la main... Quelques informations pratiques à avoir toujours sous la main... © Gabriel Manceau Gérez facilement les paramètres Gérez facilement les paramètres © Gabriel Manceau Des icônes trop petites, ou trop peu d'applications sur la même ligne ? À vous d'y remédier ! Des icônes trop petites, ou trop peu d'applications sur la même ligne ? À vous d'y remédier ! © Gabriel Manceau Les raccourcis pour gérer quelques fonctionnalités basiques sont bien entendus présents. Les raccourcis pour gérer quelques fonctionnalités basiques sont bien entendus présents. © Gabriel Manceau N'hésitez pas à aller plus loin dans le paramètrage. N'hésitez pas à aller plus loin dans le paramètrage. © Gabriel Manceau Quelques ratés lors du paramètrage, puis la reconnaissance faciale est vraiment bonne. Quelques ratés lors du paramètrage, puis la reconnaissance faciale est vraiment bonne. © Gabriel Manceau À vous de choisir le degré de liberté de cette reconnaissance faciale ! À vous de choisir le degré de liberté de cette reconnaissance faciale ! © Gabriel Manceau La barre d'état vous permet de personnaliser l'affichage de la batterie ou du réseau. La barre d'état vous permet de personnaliser l'affichage de la batterie ou du réseau. © Gabriel Manceau Choisissez les applications parallèles prises en charges - ou non ! Choisissez les applications parallèles prises en charges - ou non ! Bien entendu, chaque geste peut-être affecté à une action donnée. © Gabriel Manceau Le mode nocturne permet de réduire la lumière bleue émise par le smartphone, de façon à s'endormir plus facilement ! Le mode nocturne permet de réduire la lumière bleue émise par le smartphone, de façon à s'endormir plus facilement ! © Gabriel Manceau Sans être l'équivalent d'une liseuse, ce mode lecture va vous permettre de lire de façon plus aisée directement sur votre smartphone. Sans être l'équivalent d'une liseuse, ce mode lecture va vous permettre de lire de façon plus aisée directement sur votre smartphone. © Gabriel Manceau Activez - ou non - certains paramètres déjà programmés ! Activez - ou non - certains paramètres déjà programmés !

Le 5T veut améliorer son appareil photo en faible luminosité

© Gabriel Manceau Spoilers : l'appareil photo du OnePlus 5T est vraiment, vraiment très bon. Spoilers : l'appareil photo du OnePlus 5T est vraiment, vraiment très bon. © Gabriel Manceau Petit focus sur le zoom. Ici, une photo prise sans zoom... Petit focus sur le zoom. Ici, une photo prise sans zoom... © Gabriel Manceau Et celle-ci, qui représente le même tag vu avec un zoom x2 ! Et celle-ci, qui représente le même tag vu avec un zoom x2 ! © Gabriel Manceau L'occasion de prendre quelques fruits ou fleurs en photos. L'occasion de prendre quelques fruits ou fleurs en photos. © Gabriel Manceau L'occasion de prendre quelques fruits ou fleurs en photos. L'occasion de prendre quelques fruits ou fleurs en photos. © Gabriel Manceau Petit comparatif pour l'effet de profondeur. Ici, la photo est prise sans cet effet... Petit comparatif pour l'effet de profondeur. Ici, la photo est prise sans cet effet... © Gabriel Manceau ... et là, avec l'effet profondeur ! On note clairement une différence entre les deux clichés. ... et là, avec l'effet profondeur ! On note clairement une différence entre les deux clichés. © Gabriel Manceau Le #Foodporn, ça vous parle ? Le #Foodporn, ça vous parle ? © Gabriel Manceau Le #Foodporn, ça vous parle ? Le #Foodporn, ça vous parle ? © Gabriel Manceau Passons aux photos de nuit... en commençant par une vue de Paris en plein jour. Passons aux photos de nuit... en commençant par une vue de Paris en plein jour. © Gabriel Manceau De bien jolies couleurs lorsque la nuit tombe sur cette même vue. De bien jolies couleurs lorsque la nuit tombe sur cette même vue. © Gabriel Manceau De nuit, le 5T cherche à améliorer l'image en fusionnant certains pixels, pour réduire le bruit. De nuit, le 5T cherche à améliorer l'image en fusionnant certains pixels, pour réduire le bruit. © Gabriel Manceau En comparaison, voici la même photo prise avec le OnePlus 5. En comparaison, voici la même photo prise avec le OnePlus 5. © Gabriel Manceau Continuons cette balade parisienne nocturne... Continuons cette balade parisienne nocturne... © Gabriel Manceau Continuons cette balade parisienne nocturne... Continuons cette balade parisienne nocturne...

Audio : l'essentiel... mais pas plus !

Autonomie : même batterie, mêmes résultats ?

Prix et date de sortie du OnePlus 5T

Notre avis sur le OnePlus 5T

OnePlus 5T Les plus + Design toujours aussi soigné + Bel écran AMOLED borderless + Performances au top + Double capteur photo amélioré + Dash Charge + Suivi dans les mises à jours + Reconnaissance faciale + Une prix qui ne change pas + Bonne autonomie Les moins - Léger recul de l'autonomie - Toujours pas d'écouteurs dans la boite

5 Design Ecran Audio Photo Autonomie

Modifié le 20/11/2017 à 15h02

Dans la boîte, on retrouve, aux côtés du téléphone, le chargeur "", le câble USB-C, le guide de démarrage, et une coque en silicone pour protéger le smartphone. Leest presque complet, puisque les écouteurs sont toujours aux abonnés absents : il faudra les acheter séparément ou utiliser la paire que vous avez déjà.Leemprunte une très grande partie de sa fiche technique à son grand frère. On retrouve toujours le processeur Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz, accompagné de 6 ou 8 GB de RAM selon la version, et de la même capacité de batterie de 3300 mAh.Le changement le plus flagrant se trouve au niveau de l'écran AMOLED qui passe de 5,5 à 6 pouces. Son nouveau designa également des conséquences sur le placement du lecteur d'empreinte qui passe à l'arrière et sur le capteur photo qui gagne de l'embonpoint. Le second capteur photo de 20 mégapixels possède maintenant une ouverture de f/1.7, contre f/2.6 sur le OnePlus 5. De quoi améliorer les photos en basse lumière.De dos, lene diffère pas tellement du OnePlus 5. On retrouve toujours un design monobloc en aluminium dans un coloris noir qui ne marque pas trop les traces de doigts. Le double capteur photo se trouve au même endroit, mais a pris un peu d'embonpoint. Cela s'explique par la place occupée par l'écran qui laisse moins de marge de manœuvre pour intégrer les autres composants. Cet espace est comblé une fois que vous mettez une coque sur le smartphone.On remarque que le lecteur d'empreinte en céramique (très réactif) est maintenant situé au dos et plus sur la face avant du produit. Le lecteur d'empreinte tombe parfaitement sous l'index lorsque vous tenez le téléphone. Le moyen alternatif pour déverrouiller le smartphone est la reconnaissance faciale sur laquelle nous allons revenir dans la partie logicielle.Une fois retourné, on constate que l'écran occupe maintenant une grande partie de la surface totale, avec un ratio de 80.5%, contre 73% pour sur le OnePlus 5. Les boutons tactiles de chaque côté du lecteur d'empreinte ont également disparu, laissant la place aux boutons directement sur l'écran.La prise en main du One change pas vraiment par rapport au modèle précédent. Il prend 2 millimètres en largeur et gagne seulement 9 grammes sur la balance. Un changement dans la continuité qui place le 5T au niveau de ses concurrents en s'alignant sur la tendance des écrans presque sans bordures.L'écran est maintenant plus grand et change de ratio. On passe du format 16:9 au désormais populaire format 18:9. La définition évolue également et passe à 2160 x 1080 pixels. OnePlus a tout de même fait le choix de garder du 1080p pour optimiser au mieux les performances et l'autonomie. Rappelons que la capacité de batterie, elle, ne change pas.L'écran est très lumineux et parfaitement lisible en plein soleil. C'est toujours la technologie AMOLED qui est utilisée, vous pouvez donc tirer parti des avantages du thème sombre ou d'un fond d'écran noir pour diminuer la consommation de l'écran, les pixels noirs étant des pixels éteints. Le contraste est également excellent.La résolution d'écran n'est peut-être pas aussi élevée sur les derniers Galaxy S8 ou Note 8, mais la qualité d'affichage est indéniable. OnePlus a donc très bien négocié ce changement d'écran.Comme pour le OnePlus 5, nous avons testé le 5T dans sa version avec 8 GB de RAM. Le Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz étant toujours fidèle au poste, les performances sont les mêmes. C'est-à-dire excellentes.Aucun ralentissement à aucun moment, le téléphone réagit au quart de tour et vous pourrez jouer à n'importe quel jeu 3D confortablement sans que le téléphone ne chauffe trop. Leest sans aucun doute un des smartphones les plus performants de 2017 et ne vous fera jamais défaut sur ce point, quelle que soit votre manière de l'utiliser.L'interfaceévolue au fil des mises à jour pour proposer des améliorations demandées par la communauté, tout en gardant le côté minimaliste d'Android dans sa version 7.1.1 Nougat. La mise à jour vers Android 8.0 Oreo est bien-sûr garantie.Si vous avez déjà eu un téléphone OnePlus dans les mains, vous retrouverez rapidement vos marques avec l'interface. On retrouve toujours le le "" personnalisable sur le bureau de droite, la possibilité de personnaliser les grilles, les icônes sur le bureau et dans la barre d'état, le placement des boutons de navigation ou encore les gestes avec le lecteur d'empreinte ou lorsque l'écran est éteint.La version 4.7 d'Oxygen OS ajoute quelques nouveautés comme les applications parallèles pour utiliser plusieurs comptes avec une même application comme Facebook, Skype ou encore Instagram. Le mode lecture qui passe les applications de votre choix en noir et blanc est toujours de la partie, tout comme le mode nuit automatique qui retire la lumière bleue pour favoriser l'endormissement.Terminons cette partie logicielle avec la reconnaissance faciale, une des très bonnes surprises de ce OnePlus 5T. La fonctionnalité vient compléter le déverrouillage avec le lecteur d'empreinte. Un peu sceptique au début et après une configuration qui a rencontré quelques ratés, nous avons été impressionnés par l'efficacité de la solution.Le déverrouillage est tellement rapide que nous avons dû vérifier s'il était bien activé. Lorsque vous allumez l'écran avec le bouton sur la tranche droite ou en tapotant deux fois avec le doigt (à activer dans les paramètres), vous arrivez directement sur votre bureau, le déverrouillage se fait très rapidement et de manière transparente. Sans aucun doute le déverrouillage par reconnaissance faciale le plus rapide que nous ayons testé sur mobile !Le double capteur photo du OnePlus 5 marquait déjà une énorme progression pour la marque en terme de photographie. Le 5T entend améliorer un des points faibles de son double capteur : la photo en faible luminosité.Pour ce faire, le OnePlus a changé le second capteur photo qui avait une ouverture f/2.6 pour un capteur avec ouverture f/1.7. Pour avoir fait des photos comparatives, le 5T s'en sort effectivement mieux que son grand frère pour ce qui est des photos de nuit.En basse lumière, le téléphone passe directement sur cette seconde caméra et grâce à la technologie "" qui fusionne 4 pixels en 1 pour réduire le bruit. On obtient au final des photos de nuit plus précises.Le mode portrait est toujours de la partie pour réaliser des effets bokeh avec flou d'arrière-plan qui font ressortir le sujet. L'effet fonctionne globalement très bien, même si le traitement logiciel a parfois quelques ratés sur la définition précise des contours de votre sujet. Pour les photos dans de bonnes conditions de luminosité, le OnePlus 5T est aussi bon que le OnePlus 5, parmi les meilleurs photophones du marché.Tout comme le OnePus 5, le 5T assure l'essentiel en proposant une prise jack qui ne souffre d'aucun défaut particulier, et d'un haut-parleur mono, sur la tranche inférieure, qui pourra vous dépanner. Ne vous amusez pas à le pousser dans ses retranchements sous peine d'avoir un son qui sature.On regrette également que les écouteurs ne soient toujours pas dans la boite avec le téléphone. Si vous voulez des écouteurs OnePlus, il faudra les acheter séparément. C'est la seule chose qui manque au packaging du produit.Le OnePlus 5T embarque la même capacité de batterie que son prédécesseur, à savoir 3300 mAh. Avec des composants identiques, mais un écran plus grand et une définition plus importante, on pouvait craindre une baisse globale de l'autonomie. Nous avons en effet constaté une légère baisse par rapport au OnePlus 5, mais rien d'alarmant.Après une semaine d'utilisation, nous avons en moyenne tenu une journée et demie avant de devoir recharger le OnePlus 5T. L'utilisation que vous faites du téléphone fera bien sûr la différence. Avec la luminosité réglée sur automatique, une connexion 4G permanente et pas mal d'applications qui tournaient en arrière-plan, la journée et demie était atteinte facilement.Si vous jouez beaucoup ou que vous consommez beaucoup de vidéos, vous pouvez sans problème compter sur une très longue journée d'utilisation. Si vous ne l'utilisez pas de manière intense, les deux jours sont largement atteignables. La technologie "" est toujours aussi redoutable, vous permettant de gagner 50 à 60% de batterie en 30 minutes seulement.Le OnePlus 5 sera disponible à la vente à partir du 21 octobre 2017. Le prix reste inchangé par rapport au OnePlus 5, à savoir 499€ pour la version avec 64 GB de stockage et 6 GB de RAM, et 559€ pour la version avec 128 GB de stockage et 8 GB de RAM.Les coques de protection officielles reprennent les mêmes matières que le modèle précédent. Un nouveau coloris rouge en silicone vient s'ajouter à la collection déjà très complète.Évolution plus que révolution, le. En reprenant son OnePlus 5 aux bases déjà très solides tout en venant améliorer certains points en fonction des tendances du marché et des retours des utilisateurs, la marque s'assure de rester dans la compétition en cette fin d'année ou la concurrence est féroce.Le passage à l'écranest réussi, le très bon double capteur photo s'améliore, et les performances restent excellentes. Parmi les nouveautés, notre coup de cœur est sûrement la reconnaissance faciale vraiment impressionnante pour déverrouiller le téléphone.On regrette simplement que la partie audio ne soit toujours pas une priorité pour la marque, et que l'autonomie recule légèrement, même si elle reste à un très bon niveau. Nous vous recommandons sans hésiter le OnePlus 5T si vous cherchez un smartphone haut de gamme sous la barre des 500 euros et que vous n'avez pas déjà craqué pour le OnePlus 5 plus tôt cette année.